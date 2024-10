Por negarse a robar comida para sus jefes, dos docentes fueron despedidas en Bolívar

Dos docentes fueron sustituidas de sus funciones, violentando su estabilidad laboral, familiar y emocional por negarse a sacar las bolsas de comida de la alimentación de los niños del plantel para sus jefas del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa Parroquial y Municipal. Especial.- Alexandra Farfán y Normelis Flores, directora y subdirectora de la U.E.N.B. Dr. Santiago Izaguirre, ubicada en San Francisco, Municipio Bolivariano Angostura del Estado Bolívar, denunciaron que son perseguidas, y además cesanteadas de sus cargos, por negarse a robar la comida de los niños para sus jefes. Las docentes denunciaron que por negarse a practicar actos ilícitos que vulneran el derecho a la alimentación de los niños de la institución, donde prestan servicio, fueroncesanteadas de sus funciones como directivos del plantel.

Ambas docentes con una hoja de servicio impecable de 18 y 11 años en el plantel fueron sustituidas de sus cargos, y además están siendo obligadas a su reubicación a otra institución, violentando de esta manera su estabilidad, no solo emocional, sino además laboral y familiar. Todo, por negarse a “robar” bolsas de comidas de los niños a solicitud de las jefas del Centro de Desarrollo por la Calidad Educativa Parroquial y Municipal, Marilyn Rebolledo y Betha Freitas. “La dignidad y el respeto por nuestra conciencia no se endosan, porque como docente mi compromiso es con los niños y me debo a los padres y representantes que con sacrificio envían a sus hijos a la escuela. Me sacan de la Dirección con todas las condiciones académicas y profesionales donde me conduje de manera impecable y a las pruebas me

remito”, dijo Farfán.

La docente señaló que su compromiso es con su vocación y a ésta a quien debe rendir tributo y no a complacer caprichos personales, y es por ello que arremeten contra su persona. Denunciaron a Marilyn Rebolledo de perseguir, amenazar y hostigar al magisterio, aplicando en los docentes mecanismos de “psicoterror”, y mantenerlos callados de lo contrario los acusan de fascistas y desaparecerlos. Esgrimieron sobre la gravedad de la situación denunciando una serie de irregularidades administrativas que se vienen cometiendo que involucra a familiares de estas funcionarias, y bajo la mirada complaciente de las autoridades estadales.

Farfán destacó que en los depósitos se mantiene una cantidad de comida, que se negó a sacar un gramo de arroz porque son alimentos que pertenecen a los niños, algo que ha sorprendido a los nuevos directores. “En mi gestión, si asistían 60 niños, se cocinaba para 60 niños y resguardaba el resto de la comida porque era mi responsabilidad. Y la profesora Carmen Omaira Lascano, supervisaba estos hechos durante las Escuelas Abiertas de lo cual poseo fotografías de todos los días, ya que la profesora Normelis Flores, subdirectora se encargaba de esos eventos”, explicó.

Normelis Flores, subdirectora de la institución, quien además se desempeñaba comopsicopedagoga con especialidad en dificultad del aprendizaje, queda cesanteada de la institución donde existe la necesidad del servicio, debido a que muchos de los niños presentan dificultades en áreas académicas, lectura, escritura y cálculo, ahora la escuela se queda sin este recurso, dejando a la población desasistida. Para finalizar las docentes lamentaron que la educación en el estado Bolívar siga cayendo en un abismo, presentando su peor cara, y señalaron que el desastre académico es tal, que quien asume la dirección del plantel, es una maestra de preescolar que no cuenta con las acreditaciones académicas necesarias para ejercer el cargo de director de una escuela primaria, de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 9 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

Advierten que cualquier cosa que les ocurra a ellas y a sus familiares responsabilizan a las dos funcionarias antes mencionadas. Hicieron un llamado al Ministro de Educación y al gobernador Angel Marcano.

Nota de prensa