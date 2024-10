El escalofriante mensaje de la actriz de “La Usurpadora” poco antes de morir

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este sábado se conoció la muerte de Jessica Jurado, una querida actriz de La Usurpadora y María la del Barrio, dos éxitos de los 90 producidos por Televisa, en México. Estaba a horas de cumplir 56 años y si bien no hubo un parte oficial de su familia, medios de su país natal deslizaron que habría sufrido un infarto el miércoles 9 de octubre.

Por: TN

¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela

Casi una semana después de su deceso, se conoció uno de sus últimos posteos en las redes y causó escalofríos. Se trata de un mensaje referido a la venganza que dejó en shock a sus fans.

“Te recomiendo que si me hiciste algo no vuelvas a confiar en mi. Me encanta la venganza y en la primera oportunidad que tenga me la cobraré sin piedad ni remordimiento”, se leyó. Impactada, una seguidora le respondió de forma contundente: “La venganza y el rencor no son buenos, la vida se encarga de cobrarles todo y con creces, y uno se llena rencor y no vale la pena”.

La muerte de Jurado salió a la luz a través de un comunicado emitido por La Asociación Nacional de Intérpretes de México: “Comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Jessica Jurado. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

Puedes leer la nota completa en TN