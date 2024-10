Porfi Baloa compartió la impactante historia detrás de su canción “Recuerdos” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El músico y compositor venezolano Víctor Porfirio Baloa Díaz, conocido artísticamente como Porfi Baloa, se ha convertido en una figura influyente en la música latina, particularmente en el género de la salsa, al ser el director de agrupaciones icónicas como Salserín y Adolescentes Orquesta.

Por Infobae

Baloa ha sido responsable de múltiples éxitos como Anhelos, Me tengo que ir o Virgen; sin embargo, una de sus composiciones más profundas y conmovedoras es Recuerdos, que tiene un origen trágico en una emergencia que se registró en Venezuela a finales de 1999.

En una entrevista con el canal de YouTube Juancito TV, Baloa reveló que Recuerdos, una de sus canciones más emotivas, fue inspirada por una tragedia personal derivada del devastador deslave que afectó al estado Vargas en diciembre de 1999. Este desastre natural, conocido como la Tragedia de Vargas, dejó una estela de muerte y destrucción en las costas venezolanas.

“Entonces, estaba la Policía, la Guardia Nacional, todos los escombros y el desastre que estaba pasando y él quedó enterrado, entonces dijeron que habían conseguido uno vivo y llegó la Guardia Nacional y empezó a desenterrarlo, pero él decía: ‘Mátenme, mátenme’”.

De acuerdo con lo que explicó Baloa, este episodio lo marcó profundamente y fue en ese momento de desesperanza que, con lágrimas en los ojos, se sentó al piano y compuso Recuerdos.

“Después yo me consigo al pana y sí, lo veo algo trastornado y lo saludé y me muestra las fotos y él me dijo: ‘Porfi, mira, aquí está, aquí están las fotos de mi bebé, él está conmigo’, y yo dije, él no está normal, después me entero del problema, llego yo a la casa muy triste y fue cuando puse las manos en el piano llorando y escribí este tema”.

Es así como la letra de la canción reflejó este inmenso dolor, al hacer referencia con versos como: “Siento que me muero cuando despierto y no estás” y “No soporto el dolor que estruja mi alma”.

