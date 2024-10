Milton se aleja de las costas del Caribe mexicano sin víctimas y daños menores

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El huracán Milton, que en las últimas horas se intensificó y alcanzó nuevamente la categoría 5, se alejó este martes de las costas del estado sureño de Quintana Roo, sin reportes de víctimas mortales o heridos en los principales destinos turísticos del Caribe mexicano.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, reportó “saldo blanco” y levantó las alertas por el paso del huracán, durante la conmemoración del 50 aniversario del estado.

“Nuestro estado está fuera de peligro mayor con el alejamiento del huracán Milton de nuestras costas”, afirmó Lezama.

El fenómeno Milton mantuvo una trayectoria errática en las últimas horas, luego de que se acercó y alejó de la península de Yucatán, y por unas horas bajó a categoría 4, para subir nuevamente de intensidad por la tarde, mientras se dirige a Florida, en Estados Unidos.

Las autoridades de Quintana Roo pidieron a la población mantenerse atenta, pues aún podrían presentarse fuertes lluvias.

El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, señaló que se mantienen en comunicación constante con hoteleros y autoridades locales para garantizar la seguridad de los casi 300.000 visitantes que se encuentran en este momento en los destinos del Caribe mexicano, especialmente en la zona norte.

En cuanto a los cruceros, se informó que se han reprogramado los que hacen escala en Cozumel y Costa Maya.

Además de que aún permanece suspendida la navegación, a causa del fuerte oleaje y las lluvias.

Según el último reporte del Grupo Aeroportuario del Sureste, se han cancelado 23 vuelos, 11 de llegada y 12 de salida.

Además, se reportaron dos demoras, una de llegada y otra de salida.

A pesar de estas afectaciones, el aeropuerto sigue operando bajo condiciones de seguridad estrictas.

Durante un recorrido de EFE por la terminal aérea se pudo comprobar que muchos pasajeros permanecen en espera de poder reprogramar sus vuelos.

Aunque el fenómeno meteorológico está en fase de alejamiento, aún se prevén impactos en el tránsito aéreo debido a las condiciones climáticas.

En la laguna Nichupté, que rodea la zona hotelera de Cancún, aún permanecen bajo resguardo cientos de embarcaciones turísticas y recreativas, y los canales entre manglares se utilizan como puerto de abrigo.

Se espera que sea hasta la tarde de este miércoles cuando se levanten las restricciones para la navegación menor.

Pablo Gutiérrez, secretario general de la municipalidad de Benito Juárez, a la que pertenece Cancún, destacó los trabajos preventivos que se realizaron por parte de los tres niveles de gobierno.

“La ciudad no tiene ningún problema, afortunadamente no cayó mucha agua(…) No tenemos reportes en la zona hotelera, no tenemos encharcamientos, no tenemos ninguna situación que se haya reportado a través del puesto de mando”, aseguró Gutiérrez.

Antonio Riverol, director de Protección Civil en Benito Juárez, comentó que todos los fenómenos que han afectado la zona en las últimas semanas tienen características muy diferentes, como Beryl, que se formó muy lejano en categoría 5 y se fue debilitando, o la tormenta tropical Helene, que luego se convirtió en huracán saliendo de las costas de Quintana Roo.

“Este huracán Milton que empieza desde el Mar Caribe en Nicaragua, atraviesa la Península, se forma en el Golfo de México y hace un regreso, los expertos dicen que se va de reversa, lo que hace es irse hacia el Este, una condición poco probable que hagan los huracanes”, señaló Riverol.

Milton se intensificó de nuevo esta tarde en aguas del Golfo de México y volvió a convertirse en un huracán de categoría 5, mientras se aproxima a la costa oeste de Florida, donde se espera que impacte el miércoles por la noche, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés). EFE