“Es difícil ser mujer”: Evaluna Montaner habló de la experiencia traumática que vivió años atrás (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Evaluna Montaner y Camilo continúan deleitando a su público con los “Lunes de Camilo y Evaluna”, el vlog que publican cada semana en su canal de YouTube, en el que muestran su vida cotidiana junto a sus hijas, las giras y también cuentan todo tipo de anécdotas.

Por: TN

En esta oportunidad, la hija de Ricardo Montaner se animó a hablar sobre una experiencia traumática que vivió años atrás en un mercado y que es la razón por la que nunca volvió a ir a uno sola.

Fue en el año 2020, ante de que comenzara la pandemia que la cantante y actriz fue de compras al mercado, ya que tenía una reunión en su casa. “De repente estoy en un pasillito, con mi carrito y siento que me están persiguiendo dos tipos”, relató.

La esposa de Camilo dice haberse sentido muy asustada por la situación y la tensión creció cuando los dos desconocidos la abordaron: “Se me acercan y me preguntan qué talla de zapatos soy. Obviamente pensé: ‘me van a llevar y quieren saber qué talla soy para que no me reconozcan. Me van a cambiar de ropa y me van a poner unos zapatos nuevos’”.

