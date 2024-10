Juan Pablo Guanipa afirmó que no basta con que Lula y Petro desconozcan a Maduro (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

El dirigente político, Juan Pablo Guanipa, afirmó que no es suficiente que Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro desconozcan a Nicolás Maduro, por lo que solicitó “ir más allá” por los venezolanos.

Durante una entrevista en el programa Buenos Días de VPItv, señaló que no han visto una posición firme del mandatario colombiano en sus pronunciamientos sobre la crisis de Venezuela.

“En cuanto a Petro, vemos una especie de veleidades, va para allá, viene para acá, un besito pa este, un besito para el otro. No vemos una posición firme”, comentó.

Guanipa insistió que las posturas de no reconocer a Maduro terminarán en asuntos diplomáticos. Además, reiteró que el deseo de los venezolanos es que se respete el resultado del 28 de julio.

“Hay que ir más allá, no basta con decir no te reconozco porque se terminará entrando en asuntos de la diplomacia, ese tipo de cosas no nos llevan a lo que queremos ni a lo que aspiramos que, es claramente que se respete el resultado del 28J, ese día hubo un resultado que hemos demostrado, que se evidencia con colocar la cédula en una página web. Si está tan claro el triunfo de Edmundo González, tenemos el deseo, la esperanza, la voluntad de que sea respetado y se juramente el 10 de enero”, agregó.