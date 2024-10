AN chavista pretende reformar ley electoral para seguir inhabilitando partidos políticos

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Este martes 1 de octubre, desde la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez propuso a los diputados que se debata y apruebe una reforma de la ley electoral que tiene como fin la continuación de inhabilitaciones de partidos políticos de oposición, para que estos no puedan participar en los próximos comicios en el año 2025.

LaPatilla.com

“Anuncio la iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la AN. No puede haber político y partido que pida invasiones, no puede haber una política que llame a poner bombas, que se regocije del asesinato de hombres y mujeres humildes, que se dediquen a otra cosa en forma de oficio penitenciario, porque es la cárcel lo que merecen”, dijo Rodríguez como adelanto de las nuevas medidas que aprobará el chavismo, que afectan a partidos políticos que los adversan.

El presidente de la AN chavista aseguró que algunos partidos políticos, menos el PSUV y demás aliados, no rinden cuentas ante la ley electoral. ”Si usted no reconoce los resultados electorales, entonces ¿para que va a participar en las siguientes elecciones? No participe. Si usted no reconoce al árbitro electoral ¿para que va a participar en unas elecciones? Mejor no participe ¿Cómo es que el CNE convoca a un determinado candidato y se da el tupé de no ir? No puede ser candidato, ni esa vez, ni las siguientes, así de simple”, declaró de manera irónica.

Jorge Rodríguez se encargó de nombrar a una comisión especial, para que la AN chavista convoque para el próximo jueves 3 de octubre, a todos los partidos políticos y movimientos electorales que participaron en la pasada elección del 28 de julio, con el fin de iniciar un nuevo diálogo político.

“Vente o Vete. Si es Vente, siéntate y habla, el que no quiera venir, no hace falta y que no se vaya a chillar a las cortes españolas”, advirtió.

Finalmente, el dirigente chavista sentenció que antes de finalizar el año 2024, la Asamblea Nacional aprobará las reformas de leyes electorales.