El ciclista venezolano Orluis Aular ficha por Movistar mientras se prepara para nuevos retos

El equipo Movistar confirmó este miércoles el fichaje para las dos próximas temporadas del venezolano Orluis Aular, corredor las dos últimas campañas del Caja Rural-Seguros RGA y seis veces campeón nacional, dos en la prueba de línea y cuatro en la contrarreloj individual que ganó también este año.

Aular (Nirgua, 1996) se incorpora al equipo que dirige Eusebio Unzué después de triunfos en citas profesionales como el último Trofeo Matteotti, Limousin, la clasificación final de la CRO Race o las generales de la Vuelta al Alentejo y Torres Vedras.

Su palmarés incluye los Juegos Centroamericanos de 2023 y dos segundos puestos en citas “worldtour”, la penúltima etapa de la Itzulia 2024 y la séptima de La Vuelta 2023, donde solo el francés Geoffrey Soupe le superó en el esprint masivo.

Movistar recordó que Orluis Aular toma el relevo de José Rujano, miembro de la plantilla de Abarca Sports en 2008, como segundo talento de Venezuela que se integra ahora a sus filas.

“Nunca imaginé llegar al WorldTour. Siempre tuve como objetivo ir paso a paso. Busqué llegar a Europa, y gracias a Jesús Rodríguez Magro pude competir en España con el EC Cartucho. Pasé después a Bélgica durante dos años, un lugar en el que aprendí muchísimo; de allí salté a Japón; y desde ahí logré mi objetivo de, al menos, ser ProConti con Caja Rural, a quienes agradezco mucho la oportunidad que me dieron en su día”, declaró Aular.

El ciclista señaló que “han sido años de mucho trabajo y dedicación para tener esta bonita oportunidad con Movistar Team”, en el que seguirá “buscando ser un corredor polivalente y mostrando” que tiene “margen de mejora”.

“Me hace muy feliz y, a la vez, me brota muchos sentimientos, porque no ha sido nada sencillo. 2024 ha sido mi mejor año. Temporada tras temporada he ido mejorando, y este año he podido mantener mucha constancia en rendimiento y resultados, con la voluntad de llegar al WorldTour. Creo que ese deseo me ha impulsado a trabajar como nunca antes”, añadió.

