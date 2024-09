Opositores desestiman cambios positivos en gestión del nuevo gobernador de Apure

La nueva designación de Wilmer Rodríguez como nuevo gobernador del estado Apure ha generado reacciones en el seno de los partidos opositores, que han hecho pública su opinión en torno a esta decisión tomada por el Gobierno Nacional y Regional, luego de que el exgobernador oficialista, Germán Eduardo Piñate, asumió el Ministerio para el Trabajo.

Yandir Loggiodice, representante nacional del Comando ConVzla y secretario del Partido Centro Democrático, considera que esta designación es “inconstitucional”.

“Venezuela es un país federal, por tanto, las regiones deben elegir los gobernadores y los alcaldes. Este nombramiento es muestra de la destrucción de la democracia y de las instituciones del país. Además, ratifica la ineptitud y el rechazo de la población hacia el gobernador saliente, Eduardo Piñate, quien vuelve al Ministerio para el Trabajo, donde dejó un desastre durante su gestión, luego que se evidenció una derrota electoral en las presidenciales. Recordemos que Piñate cuando se desempeñó como ministro, dijo públicamente en un programa televisivo, que los apureños vivíamos felices con siete dólares mensuales, desconociendo así nuestro gentilicio como pueblo llanero”, señaló Loggiodice.

Loggiodice asegura que el nuevo gobernador Wilmer Rodríguez no cuenta con la experiencia política necesaria para ejercer este cargo. Exige respeto a la voluntad del pueblo de Apure y de Venezuela ante este acto ilegal.

Talante antidemocrático

José Rafael Páez, responsable de Voluntad Popular en Apure, tampoco tiene expectativa de cambio con el nuevo gobernador de Apure.

“El régimen durante los últimos 20 años no ha hecho hasta el momento cosas positivas para nuestro estado. El solo hecho de que los representantes del gobierno desconozcan la voluntad del pueblo, luego que Piñate fue electo como gobernador de Apure, y ahora designan como gobernador a William Rodríguez, quien no formaba parte de la dirección política del partido ni era parte del cuerpo legislativo del ente estatal, nos dice el talante prácticamente no democrático de las personas que representan al gobierno en este estado”, manifestó Páez.

Pese a este contexto, el también abogado llanero espera que el nuevo primer mandatario regional contribuya con el desarrollo y el bienestar de la región, porque Rodríguez, está ligado a las fuerzas vivas agroproductoras y entiende las calamidades vividas por este sector en Apure.

Nombramiento desde Miraflores

Desde el Palacio de Miraflores en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Nicolás Maduro durante la Plenaria del Consejo Federal de Gobierno anunció el martes 10 de septiembre, como nuevo gobernador encargado del estado Apure al ingeniero apureño Wilmer Rodríguez de 38 años.

Wilmer Rodríguez estuvo desempeñando el cargo de presidente de Agroflora, empresa ganadera adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Rodríguez es natural de la población de Mantecal, municipio José Cornelio Muñoz en el estado Apure.

El Consejo Legislativo del Estado Apure (Clea) autorizó la designación William Rodríguez, quien fuera secretario ejecutivo del estado. Su nombramiento como gobernador de Apure fue por un lapso de 30 días.

Si la ausencia se prolonga por más de 30 días consecutivos, el Consejo Legislativo del estado Apure podrá determinar por mayoría de sus miembros si hay méritos suficientes para declarar la falta absoluta, conforme al artículo 110 de la Constitución del estado Apure.

El anuncio estuvo a cargo del presidente del Clea, César Pérez, acompañado por los diputados del oficialismo, Oscar Vivas, Osmel Palmero y Aurelio Guerra, legislador de la oposición ante ese curul.

Sorpresiva designación

El diputado opositor, Aurelio Guerra, salvó su voto, pues considera contradictoria la designación de William Rodríguez.

“Tuve conocimiento de esta designación por una cadena nacional y me tomó por sorpresa a pesar del nuevo cargo de Eduardo Piñate. Me parece una falta de respeto no documentarme bien al respecto y preferí abstenerme. No votaré porque desconozco cómo se llevó a cabo esta designación. Primero, informaron que ahora la encargaduría es temporal por 30 días. No estoy de acuerdo con algunas formas y pasos, por eso prefiero salvar mi voto con respecto al permiso de Piñate y la incorporación de Wilmer Rodríguez como gobernador encargado de Apure”, dijo Guerra para lapatilla.com.

Según juristas consultados, esta designación se llevó a cabo sin tomar en cuenta los canales regulares establecidos en la Ley de Elección y los Remoción de Gobernadores del Estado, y los artículos 5 y 7 de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Ante la vacante dejada por Eduardo Piñate, las leyes venezolanas establecen que el Consejo Legislativo del estado Apure está en la facultad de conceder el poder de gobernabilidad de calidad de encargaduría a la secretaria de gobierno, en este caso Vanessa Cella, y posteriormente llamar a elecciones regionales para definir al mandatario para un nuevo periodo constitucional. Se espera que el año próximo se llevarán las elecciones de gobernadores.

Nuevos nombramientos

Hasta el momento, el gobierno de Apure ha hecho público tres nuevos nombramientos. Sin embargo, mediante las redes sociales ha circulado información que no ha sido confirmada por el gobierno local.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la autoridad regional también anunció la designación de la nueva secretaria ejecutiva de gobierno, Mairin Josefina Moreno Mérida, en sustitución de Vanessa Cella.

Mairin Josefina Moreno fue mbajadora de Venezuela ante el Gobierno de la República de Sudáfrica, concurrente en el Reino de Swazilandia, en el Reino de Lesotho, en la República de Seychelles, en la Unión de las Comoras y en la República de Mauricio.

También fue designado el licenciado en Administración Pública, Oscar Elías Rebolledo, como el nuevo director del Instituto Regional de Salud (Insalud-Apure) en sustitución de Darling Marín. Anteriormente, fue director del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss-Apure).

La profesora Isleyer Rivas fue nombrada como directora de la Fundación del Niño del estado Apure. Rivas fue directora de la Zona Educativa en 2014 durante el gobierno del coronel Ramón Carrizalez, luego de una polémica salida de esta institución.

El gobernador Rodríguez ratificó a la profesora Mary Orasma como Autoridad Única en Educación de la entidad llanera.