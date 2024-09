Más de 33 heridos dejó ataque ruso con bomba guiada contra edificio residencial en Ucrania

Al menos 33 personas, incluidos tres niños, resultaron heridas este domingo por el impacto en un edificio residencial de una bomba aérea guiada lanzada por Rusia contra la ciudad nororiental de Járkov, según el alcalde, Igor Terejov.

Por EFE

“Ya se sabe de 33 civiles heridos en el edificio de gran altura. El enemigo alcanzó el décimo piso del edificio, el fuego se extendió a cuatro pisos, del 9 al 12”, escribió el alcalde en su canal de Telegram.

A rescue operation is underway in Kharkiv following a Russian strike with aerial bombs. An ordinary residential high-rise building has been damaged. There is a fire and debris between the 9th and 12th floors. So far, nearly 30 people have been reported injured, including… pic.twitter.com/3ngKkfcb1U

— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 15, 2024