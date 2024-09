Así han reaccionado Carlos III y Camila después de que Kate anunciara que ha terminado la quimioterapia

Ayer, lunes 9 de septiembre, Kate Middleton anunciaba a través de la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales que su tratamiento de quimioterapia había terminado. Lo hacía con un emotivo video con imágenes de la familia al completo y en el que con su propia voz narraba cómo había afrontado esta dura etapa. “La vida, tal como la conocemos, puede cambiar en un instante y hemos tenido que encontrar una manera de navegar en aguas turbulentas y caminos desconocidos”, confesaba Kate.

Por larazon.es

La publicación cuenta ya con más de 1,9M de “me gusta” y ha provocado un sinfín de reacciones, entre ellas la de la presentadora británica Holly Willoughby o la aristócrata Sassa de Osma.

Por su parte, la periodista del “Daily Mail”, Rebecca English, ha posteado en X las reacciones que al anuncio han tenido tanto el rey Carlos III como su esposa, la reina Camila. “Si bien no hay una declaración oficial, se entiende que el Rey y la Reina han recibido el anuncio de hoy como una “noticia maravillosa” y continuarán ofreciendo todo el amor, pensamientos y apoyo a la Princesa en su continuo camino hacia la recuperación completa”, destacaba English.

Fuentes de la oficina de Kensington informaban al citado medio que aunque la princesa continúa su recuperación irá incorporándose paulatinamente a sus compromisos públicos. Todavía, su principal objetivo es mantenerse “libre del cáncer”, tal y como ella misma contaba en el vídeo.

Según le han trasladado al periódico británico, la familia al completo está “inmensamente agradecida por los amables y considerados deseos que han recibido durante los últimos nueve meses” y agradecen la privacidad que le han permitido los medios de comunicación.

