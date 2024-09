Venezuela: Nobleza y Resiliencia Hasta el Final, por José Ignacio Gerbasi

Posteado en: Opinión

Durante una conferencia en la ciudad de Panamá, un colega compartió un audio que resonó profundamente conmigo, y que comparto al 100%. Esta línea de acción siempre la llevo presente, recordándome que no debemos permitir que el mar de mediocridad en el que a veces nos encontramos nos ahogue. Al contrario, con gentileza, nobleza, resiliencia, paciencia, constancia y valentía, podemos surfear la ola con éxito una y otra vez.

En estos tiempos difíciles, es crucial mantenernos firmes y no dejarnos arrastrar por la negatividad y la mediocridad que nos rodea. La clave está en cultivar nuestras mejores cualidades y utilizarlas como herramientas para superar cualquier adversidad. La gentileza nos permite conectar con los demás de manera genuina, la nobleza nos guía a actuar con integridad, la resiliencia nos ayuda a levantarnos después de cada caída, la paciencia nos da la fortaleza para esperar el momento adecuado, la constancia nos impulsa a seguir adelante sin importar los obstáculos, y la valentía nos da el coraje para enfrentar nuestros miedos.

Cada vez que enfrentamos un desafío, tenemos la oportunidad de demostrar nuestra grandeza. No permitamos que las circunstancias nos definan; en su lugar, usemos nuestras virtudes para transformar nuestro entorno y crear un futuro mejor. Recordemos siempre que, aunque el mar de mediocridad sea vasto, nuestras cualidades son las tablas de surf que nos permitirán navegar con éxito y alcanzar la orilla de nuestros sueños.

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

Les presento el texto extraído del audio, y posterior adaptación del mismo al contexto actual de Venezuela.

“A ti te joden porque eres muy bueno! Tú sabes cuantas veces he escuchado eso en mi vida, que la razón por la que la gente me jodía era porque yo era muy buena gente, muy noble o muy sensible.

De hecho, un par de veces intenté dejar de serlo, pero es que no sé… no sé cómo dejar de ser quien soy. La gente no te jode porque seas bueno, te joden porque ellos son abusadores, irrespetuosos, aprovechados, mentirosos, desleales… yo me niego a pensar que la única forma de defenderse ante este tipo de personas sea volviéndose uno de ellos, pero si aprendí a hacerle frente con algo que erráticamente algunos llaman malicia, otra forma de decirlo podría ser sagacidad, astucia, olfato, perspicacia, intuición.

La malicia tiene casi siempre una connotación negativa pero la sagacidad consiste en cambio en ir haciendo más pequeña la ingenuidad, identificar los espacios de tu vida en los que la gente para tener acceso tiene que demostrar ser dignos de obtenerlo.

Aprende a ser menos ingenuo, pero no dejes que el mundo podrido té quite la bondad, el brillo, la gentileza, la nobleza porque todo eso sigue siendo necesario para hacer de este mundo un lugar en el que aun queden esperanzas. Si para que no te jodan tienes que

perder todo eso entonces el mundo ya te Jodio”

En Venezuela, millones de nosotros hemos escogido una opción en paz, guiados por una líder fuera de serie como lo es María Corina Machado. Los malos, los que no respetan los principios, no quieren reconocer los resultados, aplicando violencia y miedo hasta el punto que organizaciones de derechos humanos lo han catalogado como terrorismo de estado. Siempre hemos llamado a la paz, mientras ellos recurren a la violencia, la intimidación y la persecución. No dejemos que nos quiten nuestra esencia, nuestra bondad y nuestra esperanza. Sigamos adelante con sagacidad y firmeza, porque es nuestra nobleza la que hará de Venezuela un lugar mejor.

Venezuela es un país lleno de gente valiente y resiliente. A pesar de los desafíos y las adversidades, hemos demostrado una y otra vez que somos capaces de levantarnos y luchar por lo que creemos. No permitamos que el miedo y la intimidación nos derroten. Recordemos que nuestra fuerza radica en nuestra capacidad de mantenernos unidos y en nuestra determinación de buscar un futuro mejor para todos.

María Corina Machado nos ha mostrado que es posible liderar con integridad y valentía. Sigamos su ejemplo y no dejemos que los abusadores y los opresores nos hagan perder la fe en nosotros mismos y en nuestro país.

Cada uno de nosotros tiene un papel importante que jugar en la construcción de una Venezuela más justa y pacífica. No subestimemos el poder de nuestras acciones y nuestras palabras.

Mantengamos viva la esperanza y la fe en un futuro mejor. Sigamos luchando con sagacidad y determinación, sabiendo que cada pequeño paso que damos nos acerca más a la Venezuela que todos soñamos. No dejemos que el mundo podrido nos quite la bondad, el brillo, la gentileza y la nobleza. Estos valores son esenciales para construir un país en el que aún queden esperanzas y en el que podamos vivir en paz y armonía.

Vamos por más …

Jose I Gerbasi P.

@jgerbasi