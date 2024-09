Familiares de presos políticos no tienen recursos para visitarlos en lejanas cárceles de Tocuyito, Tocorón y Yare III

Posteado en: Actualidad, Nacionales, Presidenciales

El director del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, denunció el pasado viernes en redes sociales que múltiples familiares de presos políticos, arrestados tras la elección presidencial, no tienen recursos para visitarlos en las lejanas cárceles de Tocuyito (Carabobo), Tocorón (Aragua) y Yare III (Miranda).

“Nosotros venimos del estado Zulia y no tenemos recursos para poder llegar hasta acá. Tuvimos que pedir en los buses y solicitar la colaboración para que nos ayudaran”, comentó la madre del preso político Yuriel Enrique Arrieta Barrios en un video publicado en las redes sociales de Foro Penal.

“Soy la mamá de Elías Sayago, también fue secuestrado el 29 de julio. Vengo del estado Zulia, no tenemos los recursos, me vine pasaje de colaboración. Aquí no tenemos ni dónde estar, todavía no me lo han dejado ver”, lamentó otra denunciante.

Video: @ForoPenal / X