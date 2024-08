Conatel habría ordenado bloquear operadoras colombianas de internet en Táchira

En la última semana, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) habría ordenado bloquear la señal de internet a operadoras colombianas que ofrecían su servicio en Táchira. Asimismo, la gran mayoría de compañías privadas que ofrecen el servicio en este estado fronterizo, ha presentado fallas continuas desde que inició el bloqueo de la red social X.

Carolina Morales, habitante de un urbanismo de la parte alta de San Cristóbal, dijo que desde hace más de un año paga por el servicio de internet colombiano, pero la semana pasada durante tres días continuos no tenía acceso a internet y pese a las reiteradas solicitudes que hizo a la compañía para tener información sobre las causas que originaron la falla en el servicio, no había tenido respuesta, sino hasta este domingo cuando le informaron que la empresa no continuaría operando en la entidad andina, al parecer por órdenes de Conatel.

“Cuando me dijeron que el internet colombiano ya no iba a funcionar, yo corrí desesperada a buscar otras empresas, porque tengo a todos mis hijos, mis nietos y mis hermanas por fuera y solo me comunico con ellos por videollamadas. Quedarme sin internet es desconectarme completamente de mi familia, por eso instalé el colombiano, porque no tenía bloqueos y nunca se caía, así no hubiera luz mi internet siempre funcionaba. Ahora instalar otro es muy caro”, contó Morales.

La situación también se repitió con otras operadoras, las cuales han ofrecido el servicio de internet durante la última semana de manera intermitente. Hasta ahora han notificado a sus usuarios que las fallas son “a nivel del proveedor principal”, sin ofrecer más detalles.

Igualmente, al momento de restablecer el servicio, han informado a los usuarios lo siguiente: “Vale la pena mencionar que temporalmente nuestra red estará aliada con otra empresa, sin embargo, la atención de parte de los departamentos de: ventas, cobranzas y Soporte Técnico seguirán siendo los mismos números. Por último y no menos importante, tomando en cuenta la falla que se presentó desde el día miércoles a las 21:00GMT, se le aplicará un 20% de descuento en su próxima factura (equivalente a seis (6) días)”.