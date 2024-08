El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 9 de agosto de 2024

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Una actitud positiva puede ayudarte a convertir los problemas en nuevas oportunidades que no imaginabas, pero que existen. Mientras tanto, enfrenta y soluciona lo que puedas y lo que no, suéltalo. Por otro lado, será más fácil superar las pruebas que te toca enfrentar si compartes tus miedos y sentimientos con un ser querido.

Tauro

Si prestas un poco más de atención descubrirás oportunidades adonde antes veías puertas cerradas. Sólo debes abrir tu mente y pensar que no eres dueño de la razón y que tu realidad no es necesariamente la que funciona. Confía en que si otros lo lograron, tú también lo puedes lograr.

Géminis

Prevé y evita las dificultades. Ten un plan B, uno C y si es necesario, ten un abecedario de planes completo. Sea como sea, olvida, por ahora, la idea de solicitar préstamos o invertir en negocios arriesgados. Quédate tal cual estás, por lo menos por unos días hasta que todo se estabilice.

Cáncer

Te enfrentas a la realidad, que por muy difícil que sea es lo único que tienes. Trabaja en pro de ella y toma decisiones a consciencia. Y no te preocupes porque todo pasa.

También puede ocurrir que te alejes de quienes amas y te encierres en tu propio mundo, con un poco de drama, por cierto. Aún estás a tiempo de hacer cambios y hacerte la vida más fácil.

Leo

No te quedes con las ganas. Eres brillante y puedes dar con la solución más viable a un problema laboral. Habla, comunícate, no te quedes con nada en tu interior, y da la oportunidad a otros de exponer sus puntos de vista, hay mucha información que puede ayudarte y que seguramente desconoces.

Virgo

Los amigos serán tus mejores aliados. Si quieres algo ve y pídelo y si no está dentro de sus posibilidades quizá lo estén en mano de alguno de sus conocidos. No permitas que el ego te domine, podrías cometer graves errores, posiblemente irreparables. ¿Que hacer? Acepta que necesita ayuda y agradece cuando la encuentres.

Libra

Te sientes rebelde y no aceptas un no por respuesta. No importa con quien tengas que enfrentarte, estás dispuesto a hacerlo hasta lograr lo que quieras. Actitud que te convertirá en un ganador. Para mantenerte firme, trabaja en que tus fortalezas sean más firmes que tus debilidades.

Escorpio

No importa si no resulta, puedes empezar de nuevo y esta vez incluso, puedes hacerlo mejor. La vida te impone retos, tú decides si aceptarlos o no, pero ten presente que tu actitud será determinante para superarlos. Toma decisiones con la cabeza y no con el corazón.

Sagitario

Serás buscado y valorado. Aunque se exigirá más de ti que de costumbre, podrás con todo. Asumes una nueva responsabilidad, pero es temporal. En el amor, hay tendencia a que la comunicación sea difícil, y es que cada uno tiene su posición y se niega a ceder ante las exigencias del otro. Toma las cosas con calma y trata de negociar.

Capricornio

Podría ser un día algo movido, por un lado te sentirás el rey del mundo y por otro estarás un poco negativo. ¿Quien te entiende? Enfoca tu energía en pensar que si se puede. Nada de desviarte de tus objetivos o perder el enfoque y mucho menos, de permitir que es cotorrea que te atormenta de vez en cuando, empa?e tú vida.

Acuario

No hay meta imposible, pero si más difíciles. Para llegar adonde quieres estar debes ser diligente, constante y resilience. Si hay atrasos, es normal, no te estreses ni paralices. Deja de buscarle las 5 patas al gato. Por otro lado se presentan oportunidades de hacer dinero extra a través de viajes, movimientos o mudanzas.

Piscis

Eres firme, perseverante y paciente. Cada cosa que te propongas la lograrás gracias al esfuerzo consciente y continuo. Comparte tus avances con tus seres queridos, hazlos más partícipes de tu vida e involúcrate tu también en las suyas. Crea un “yo te doy”, “tú me das” positivo y sin dobles intenciones.