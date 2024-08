Afirmación de Maduro de que judíos están detrás de las protestas es antisemita e inaceptable, aseguró embajadora estadounidense

La embajadora de Estados Unidos para el Combate del Antisemitismo, Deborah Lipstadt, respondió a Maduro, señalando que la afirmación del funcionario chavista de que los judíos estarían detrás de las protestas en el país, es “antisemita e inaceptable”.

Lipstadt catalogó dichas declaraciones de “absurdas” y que rechaza todas las formas de antisemitismo.

“La absurda afirmación de Maduro de que los judíos están detrás de las protestas electorales en Venezuela es antisemita e inaceptable. El pueblo venezolano ha salido a las calles para pedir pacíficamente que se cuenten sus votos. Rechazamos todas las formas de antisemitismo, y el uso de este tipo de tropos ancestrales aviva las llamas del odio a los judíos en América Latina y en todo el mundo”, expresó a través de la cuenta en la red social X.

— Ambassador Deborah Lipstadt (@StateSEAS) August 5, 2024