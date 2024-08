Jason Momoa: de vender franelas a triunfar como Aquaman y convertirse en yerno de Ricardo Arjona

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Venezuela elige presidente, recibe toda la información sobre la elección suscribiéndote ahora

“Tenía 19 años, doblaba remeras en una tienda de surf y me eligieron entre 1.300 personas para desempeñar un papel principal en Baywatch Hawai. Ni siquiera sabía cómo actuar. Después de eso, me tomó cinco años conseguir un agente. Nadie me tomaría en serio después de Baywatch. Viví a la sombra de eso durante mucho tiempo”, dijo el musculoso actor que a menudo interpreta a guerreros y luchadores fuertes.

Cynthia Serebrinsky

Puede que su voz profunda y poderosa, su altura imponente, la larga cabellera, los múltiples tatuajes y, sobre todo, su característica cicatriz en la ceja izquierda hayan ayudado para que Jason Momoa a sus 45 años sea un actor consagrado.

Raíces exóticas

Joseph Jason Namakaeha Momoa nació el 1 de agosto de 1979 en Honolulu, Hawái. Su madre trabajaba como fotógrafa y su padre era pintor y biólogo marino. Después de su nacimiento, sus padres se separaron y Momoa se mudó con su madre a Iowa cuando tenía solo 6 meses. A pesar de esto, mantiene una fuerte conexión con sus raíces hawaianas, ya que en su niñez solía viajar a Hawái para visitar a su padre, como dijo: “Soy mitad hawaiano y el haka es algo muy sagrado, algo que te enseña tu familia; mi padre me enseñó”.

Momoa se dedica activamente a la protección del medio ambiente en Hawái, luchando contra los intentos de urbanización de una montaña sagrada: “Hawái enfrenta numerosos problemas. Hay una historia de injusticias que estamos tratando de visibilizar. Junto a Dwayne Johnson y Bruno Mars estamos trabajando para aumentar la conciencia global”. Por parte de su madre, tiene ascendencia alemana e irlandesa, mientras que su padre le otorga raíces polinesias, incluyendo una conexión no solo con Hawái, sino también con Aotearoa, o Nueva Zelanda. En una conversación explicó: “Los Momoa tienen una historia de nueve generaciones en Hawai, pero descubrimos que nuestra línea de sangre proviene de Aotearoa. Es decir, partimos de Hawái, fuimos a Aotearoa y luego regresamos. Ese es nuestro linaje”.

“Sin duda, soy el resultado de dos mundos muy diferentes”. Aunque fue criado por su madre en Iowa, Momoa también pasó mucho tiempo en Hawai con su padre y relató las dificultades que enfrentó al sentirse como un extraño en ambos lugares. En su ciudad de Iowa, predominantemente blanca, sufrió acoso por ser mestizo, como explicó: “Recibí muchas golpizas sólo por ser un poco diferente; fue muy duro”. Asimismo, cuando era joven y estaba en Hawai, enfrentó discriminación por no residir allí permanentemente. A pesar de estos desafíos, afirma que su crianza en el Medio Oeste le ayudó a mantenerse en Hollywood, refiriéndose a su imagen como símbolo sexual. Momoa dijo: “No crecí en ese ambiente, me crié en el Medio Oeste, donde es común aprender a cumplir con tus responsabilidades. No crecí en Los Ángeles, no tengo esa mentalidad”. También cree que haber crecido como hijo único de una madre soltera influyó en su carácter, añadiendo: “Creo que ser criado por una madre soltera te hace más vulnerable y sensible como persona. Puedo ser fuerte cuando es necesario, pero no es mi forma natural”.

Más detalles en INFOBAE