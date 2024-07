Diputado argentino que se disponía a ser observador en elección presidencial también fue deportado

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El diputado argentino Alejandro Bongiovanni fue impedido de ingresar a Venezuela este viernes 26 de julio, donde planeaba actuar como observador electoral para los próximos comicios presidenciales.

lapatilla.com

Las autoridades venezolanas detuvieron a Bongiovanni en el aeropuerto de Maiquetía y lo deportaron en un vuelo a Panamá. El diputado confirmó esta información a través de su cuenta en X, indicando que había estado incomunicado antes de ser embarcado.

“Ya no estoy incomunicado. Me deportan. Me subieron a un vuelo a Panamá que está por despegar. Valió la pena intentarlo. Lo del domingo será histórico. Hasta el final, Venezuela”, dijo.

Bongiovanni formaba parte de una delegación internacional de observadores invitados por la oposición, cuya misión era supervisar las elecciones previstas para este domingo.