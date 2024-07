La carrera de obstáculos que llevó a Edmundo González a ser candidato presidencial en Venezuela

Posteado en: Destacados, Nacionales, Presidenciales

Edmundo González Urrutia, de 74 años, nunca quiso ser presidente. No tenía aspiración de medirse en las urnas, pero las circunstancias políticas de Venezuela lo convirtieron en el principal rival del gobernante Nicolás Maduro, que busca seis años más en el poder.

Por Nicole Kolster / vozdeamerica.com

Diplomático de profesión, González Urrutia fue escogido por “consenso” para ser el abanderado de la alianza de oposición, que lo postuló luego de sortear trabas para inscribir a la académica Corina Yoris, apoyada por la líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias y favorita en las encuestas, pero inhabilitada por la justicia.

Acá seis momentos claves que forzaron la candidatura de Edmundo González.

La elección primaria y María Corina Machado

El 22 de octubre de 2023, María Corina Machado arrasó en la elección primaria de la oposición con más del 90 % de los votos, según informó entonces la Comisión de Primarias, que organizó el proceso. La participación fue de 2,4 millones de venezolanos.

En teoría, el resultado convertía a Machado en la abanderada de la coalición para enfrentar a Maduro en la elección presidencial.

En ese momento, a Machado las encuestas le daban hasta 70 % de intención de voto, muy por arriba del mandatario venezolano con una popularidad venida abajo.

Las primarias fueron organizadas sin asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Luego distintos voceros del chavismo denunciaron “fraude”. José Brito, un dirigente tildado de colaboracionista del gobierno, impugnó el proceso de la oposición ante el Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo con la línea oficial dijo que “inflaron las cifras” de participación. La Fiscalía inició investigación y citó a los organizadores de las primarias.

Tribunal ratifica inhabilitación de Machado

El 26 de enero, la Corte Suprema ratificó a Machado una sanción política que le impide presentarse a cargos públicos, sepultando cualquier destello de negociación política que la lleve a la papeleta electoral.

Machado, sin embargo, continuó en campaña e insistió que llegará “hasta el final” y que derrotaría a Maduro, que se quiere proyectar a 18 años en el poder.

Machado anuncia sustituta

Tras meses de suspenso y sin estrategia pública, el 22 de marzo, Machado anunció en una rueda de prensa una sustituta: apoyó a Corina Yoris, una académica de 80 años, para que la represente en la papeleta electoral.

Yoris era hasta el momento desconocida para la opinión pública.

Los expertos coinciden en que el apoyo de Machado a un candidato era crucial para derrotar al chavismo con 25 años en el poder.

Postulación ante el Poder Electoral y trabas para inscribir a Yoris

El período de postulaciones de candidatos presidenciales ante el Poder Electoral arrancó el 21 de marzo.

El nombre de Corina Yoris fue bloqueado en el sistema del Consejo Electoral (CNE), denunció la coalición de partidos de oposición. No pudo inscribirse. Tampoco hubo información del CNE sobre el caso.

Candidato provisional y Rosales

A último minuto de cerrar el periodo de postulación, la coalición logró registrar a un candidato “provisional”: Edmundo González Urrutia. La idea del grupo opositor era sustituirlo antes de la votación.

En paralelo, el gobernador del estado petrolero de Zulia, Manuel Rosales, de 71 años, se postuló por su cuenta con su partido político, también de la alianza opositora.

En su momento, Rosales, que es un veterano de la política de Venezuela, rival de Hugo Chávez en 2006, fue tachado de “traidor” por algunos dirigentes.

Edmundo González

El 20 de abril, tras extensas jornadas de reuniones, el grupo opositor anunció que Edmundo González Urrutia era “por consenso” el candidato presidencial definitivo. Su nombre ya inscrito en el CNE pasó el filtro que Yoris no pudo. Su candidatura fue admitida por la autoridad sin objeciones y él, apoyado por su esposa e hijos, aceptó el nombramiento.

Machado respaldó a González Urrutia como su sucesor. Y Rosales declinó también a su favor.

“Fue una decisión que no esperaba”, dijo González en un video compartido el 24 de abril en sus redes sociales.

Desde que fue presentado como el sustituto de Machado, el chavismo gobernante intentó descalificar a González Urrutia por su edad.

Recopilamos parte de una de las entrevistas que la Voz de América le hizo a González Urrutia, el 22 de mayo de 2024:

VOA: ¿Qué está dispuesto a hacer para garantizar ese gobierno de paz y ordenado del que hablaba el sábado?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Ofrecer todas las garantías que tengamos que ofrecer para que aquí haya una transición en paz y con seguridad.

VOA: ¿Qué va a pasar con Nicolás Maduro si usted sale electo?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Él terminará su mandato y buscará qué hacer. No tengo ninguna especial reacción a eso.

VOA: Mucho ha hablado usted de esa transición ordenada, pero van a haber unos seis meses después de la elección en los que Maduro seguirá gobernando. ¿Cómo ve esos seis meses? ¿A qué le teme de esos seis meses?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Esos son seis meses en los que aspiramos y confiamos que el Gobierno hará lo que le corresponde hacer para que la transición de un gobierno a otro sea lo más normal, pacífica y segura posible.

VOA: ¿Dejaría a los comandantes de la Fuerza Armada o al ministro de la Defensa?

EDMUNDO GONZÁLEZ: No me gustaría hablar sobre casos hipotéticos. Las situaciones se analizarán y se revisarán a la luz de las circunstancias y del momento. Serán momentos en que tengamos contacto directo con las autoridades y allí se podrá formar una respuesta a cada una de ellas.

VOA: ¿Pero estaría dispuesto a mantener a alguien del gabinete de Maduro en un eventual gobierno de Edmundo González?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Si es un gobierno de transición y se refleje algo de compartir personalidades del gobierno… Tal vez algo así se pueda pensar.

VOA: ¿Su gobierno mantendrá relación con el presidente de Cuba y el presidente de Nicaragua?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Nosotros vamos a tener relaciones con todos los países del mundo, unas relaciones en paz y respeto y a los intereses del país; no bajo intereses ideológicos.

VOA: Pero durante estos últimos 25 años se ha denunciado la infiltración de agentes cubanos en el servicio de identificación y cedulación ¿Qué hacer con Cuba, más allá de mantener las relaciones?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Hay que revisar las relaciones con Cuba, porque no es solamente el tema del SAIME (Servicio Automatizado de Identificación Migración y Extranjería), el tema de los puertos y aeropuertos, de la cedulación, de los servicios de inteligencia, en fin, ahí hay un amplio abanico de cooperación que tendrá que ser revisado a la luz del momento.

VOA: Y China, por ejemplo, que ha sido aliado en el ámbito económico y al que le debemos muchísimo dinero en petróleo. ¿Qué pasará con eso?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Serán unas relaciones respetuosas con base al interés nacional, y los compromisos que se hayan adquirido legalmente se respetarán.

VOA: Y si ese cambio de gobierno se da, ¿gobernará los 6 años completos o habrá una junta de transición y luego nuevas elecciones?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Todo va a depender de cómo se plantean las cosas en ese momento. No me quiero adelantar. Esto es un proceso muy dinámico y que tendrá que ser atendido evaluando las circunstancias del momento.

VOA: ¿Qué lugar va a ocupar María Corina Machado en un eventual gobierno de Edmundo González Urrutia?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Ella va a ocupar el lugar que le corresponda. Ella es una de las líderes fundamentales de este proceso y ella estará en el nuevo gobierno ocupando una posición relevante. No quiero adelantarme a ninguna posición burocrática particular.

VOA: ¿Mantiene la opinión de María Corina Machado de privatizar Petróleos de Venezuela, PDVSA?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Los planes de gobierno se están analizando diariamente, revisando y actualizándose todos los días, y entre esos planes está el tema energético y la situación de la empresa petrolera.

VOA: Este binomio María Corina Machado y Edmundo González ha despertado cierta esperanza en un grupo de venezolanos que estaban apagados tras fracasos de intentos de cambio de gobierno. ¿De alguna manera, no teme ser un nuevo fracaso para los venezolanos?

EDMUNDO GONZÁLEZ: No, nosotros estamos muy confiados en que vamos a adelantar un cambio profundo en Venezuela, que vamos a reinstitucionalizar el país, vamos a recuperar la democracia y vamos a establecer un gobierno para todos y donde todos quepan. Que llegue el reencuentro de los venezolanos y el retorno de todos los venezolanos que viven en el exterior.

VOA: ¿Qué le hace pensar que usted no va a ser un fracaso más?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Porque tenemos todas las ganas, el deseo y la preparación para hacerlo. Nosotros estamos con un equipo técnico que está trabajando intensamente para hacer cumplir el programa de gobierno que busca el reencuentro y la recuperación económica del país para todos los venezolanos.

VOA: ¿Cómo se imagina sus primeros 100 días de gobierno?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Complicado, porque vamos a heredar una situación económica bien comprometida y aspiramos a que haya un clima de paz que pueda desarrollar nosotros todos los planes que tenemos, diplomáticos de carrera.

VOA: ¿Algún mensaje para los electores que siguen siendo chavistas, pero no maduristas?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Este gobierno que se va a instaurar el próximo mes de julio es un gobierno para todos, tienen cabida todos y Venezuela será un espacio de concordia para todos los venezolanos.

VOA: ¿Qué espera de la comunidad internacional?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Que nos respeten, que pongan los ojos sobre la elección en Venezuela y que los resultados que se den, que aspiramos sean favorables a nosotros, los avalen con la presencia de los observadores internacionales.

VOA: ¿Hay alguna petición para Estados Unidos?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Que prontamente vamos a tener que recuperar una relación que ha sido tormentosa con este régimen, que ha tenido diez años sin relaciones normales, sin cooperación política y sin diálogo político.

VOA: ¿Cómo fue la infancia de Edmundo González Urrutia?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Como dije en mi mensaje, soy hijo de la educación pública. Yo estudié mi primaria en el grupo escolar Rubén Darío, una institución pública. Estudié el bachillerato en el Liceo José Félix Ribas, una institución pública. Estudié en la Universidad Central de Venezuela e hice mis estudios de posgrado financiados por el Ministerio Relaciones Exteriores. O sea, que toda mi formación es hecha bajo la educación pública, y por eso es que yo aspiro a que nosotros podamos tener una educación pública de primera, para que todos los jóvenes y niños venezolanos puedan tener una educación a esa misma altura.

VOA: ¿Con qué soñaba Edmundo González Urrutia cuando estaba en la Plaza Campo Elías de La Victoria ?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Era un niño de de 12 a 15 años. Lo que hacíamos era intercambios y tertulias entre los amigos del liceo, jugando, haciendo deportes y estudiando en las noches en las plazas públicas, con una especie de silla plegable. Uno iba a la plaza con un bombillo y con los cuadernos, y ahí empezaba a estudiar. Son muy gratos recuerdos de esos años y de lo que uno aspiraba a ser cuando le tocara ser mayor.

VOA: ¿Qué extraña de ese país donde usted sirvió como diplomático y de ese país donde usted se crió?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Era un orgullo ser portador de un mensaje de una sociedad democrática, plural, abierta, donde no había restricciones a los medios, donde no había censura, donde no había persecución alguna. Eso era muy importante. Ser representante de un país con esas características era muy grande, era un orgullo.

VOA: Usted dijo en una entrevista que tenía la jubilación como funcionario de carrera y que con eso no compraba nada ¿Cómo vive un funcionario de carrera?

EDMUNDO GONZÁLEZ: Yo dije en esa oportunidad que no me daba ni para una hamburguesa. Anteriormente, antes de la debacle económica, era una jubilación razonable que permitía un estándar de vida normal. Nada de grandes lujos, pero sí una postura económica normal. Hoy en día uno tiene que apelar a recursos propios. Yo tengo un pequeñito apartamento que lo tengo alquilado y eso me da unos ingresos mínimos también. Es lo que me permite mantenerme en mi vida

VOA: Al haber sido embajador y ahora candidato presidencial, cualquiera que lo ve podría decir que está lleno de lujos…

EDMUNDO GONZÁLEZ: Ustedes han visto mi casa, mi casa es modesta, está llena de recuerdos de cada uno de los sitios donde hemos estado sirviendo. Aquí no hay lujo, nada extraordinario porque no me lo permitían tampoco los ingresos que tenía en el exterior.