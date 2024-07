José Gato Briceño: Arremetida final. Amenazas y más

Posteado en: Opinión

Aquí no hay para donde agarrar, los hechos son demasiados y muy contundentes, sin duda el ánimo de la mayoría de los venezolanos, los que buscamos, deseamos y trabajamos por el cambio, por la salida de la dictadura, está en su punto máximo de esperanza y positivismo. El narcorégimen, si se cumpliera con lo legal, tiene las horas contadas lo que los está desnudando en su máxima expresión de crueldad, desacatos y atrocidad.

Faltando apenas una semana para las elecciones, jamás en la historia política venezolana se habían visto tantos despropósitos en una campaña electoral, violando flagrantemente las leyes electorales y la Constitución Nacional. En los últimos días ya en el tope del desespero el bobo de Cúcuta se ha vuelto un demonio amenazando a diestra y siniestra anunciando que habrá baño de sangre si la oposición gana las elecciones, es importante que tome nota la comunidad internacional ya que ellos están preparando los enfrentamientos post elecciones

Los derechos políticos de los opositores son pisoteados y es prolijo nombrar algunos: los gobernadores y alcaldes de la narcotiranía rompen las vías para impedir el paso de los opositores, el jefe del SENIAT, José David Cabello y hermano del capo, cobarde y sanguinario Diosdado Cabello, se ha convertido en el terror de los humildes puestos de ventas de empanadas, restaurantes, hoteles, o sea, María Corina y Edmundo no tienen derecho hacer sus necesidades fisiológicas en ningún comercio público porque los cierran y más grave aún fue lo que pasó con el empresario que le prestó su casa a Maria Corina para que pernoctara en el estado Táchira y le fabricaron un expediente por asesinato y el colmo es que no aparece la víctima, el motorizado que le dió la cola en la autopista del centro, entre los estados Aragua y Carabobo se está dializando y su humilde negocio se lo cerró el SENIAT. Desde que comenzó la campaña electoral el pasado cuatro de julio ya han transcurrido 17 días hasta hoy, ya hay casi cien (100) presos por el único delito de apoyar a María Corina y Edmundo González, lo insólito es que les inventan unos expedientes por asesinatos como a los dos luchadores sociales del estado Monagas, Angel Aristimuño y Régulo José Reina Monteverde, apodado (Pavón). Mi solidaridad para con esos paisanos y sus familiares, tengan fe en Dios que esos asesinos narcotiranos, los tumbaremos por las buenas o por las malas, tienen los días contados. Los dueños de los sonidos o minitecas, camiones y autobuses no pueden alquilarlos a Maria Corina porque si lo hacen van presos y se los confiscan y esa es la “auténtica democracia ” que hablan lo COPRÓFAGOS que todavía apoyan a la narcotirania pero la ignorancia es atrevida que los enceguece, no se dan cuenta que destruyeron al país y están tan escualidos que están haciendo los mítines en callejones como el de Ciudad Bolívar o en una calle como el de Maturín hace unos dias, si la tradición histórica política de Monagas es en la Av Juncal y María Corina aceptó el reto de ir a dicha Av de Maturín el día siguiente después de que Maduro fuera a esa calle llamada la Planta del Barrio Negro Primero de Maturín. Para ocultar la humillación que le haría el pueblo de Monagas a la narcotiranía; el día de ayer en la Av Juncal que se hubiera llenado desde el sector el Banqueado, hasta la Av Orinoco, inventaron hacer otro mitin, el mismo día y a la misma hora en dicho sitio.

Los monaguenses somos gente inteligente y sabemos que ese descarado saboteo era para no quedar al desnudo y decirle al choro de El Furrial que tiene los días contados. Le hice un vehemente llamado a través de mis redes sociales a María Corina y al comando por Venezuela en el estado Monagas para que cambiaran el sitio de la concentración porque me llegaron informaciones del DGCIM y el SEBIN que llegarían francotiradores el día viernes, con el único propósito de buscar algunos muertos y tener la excusa de suspender las elecciones, la mejor evidencia de lo que afirmo es que yo hice pública la denuncia el jueves en la mañana y Maduro en su gira en horas de la tarde afirmó que la oposición buscaba aplazar las elecciones. La oposición es la menos interesada en aplazarlas por la contundente ventaja que lleva sobre treinta puntos. Quiero hacerle un justo reconocimiento al comando de la unidad en el estado Monagas por tener la capacidad, inteligencia de cambiar el sitio de la concentración para evitar una verdadera desgracia planificada por el demonio de Diosdado Cabello que buscó a su estado natal para hacer tan dantesca ocurrencia que tuviera impacto nacional y suspender las elecciones. No olvidemos que el jefe del SEBIN es un militar arrastrado incondicional de Diosdado que viene trabajando con él desde hace muchísimos años que fue uno de sus directores, cuando fue gobernador del estado Miranda que por cierto, el robo fue tan grande en dicha gobernación que se llevaron hasta el papel higiénico de todos los baños.

En el apoteósico acto del estado Monagas de este sábado 20 de julio desde que María Corina y su equipo entraron a Monagas la noche anterior, echándole polvo en los ojos al chavismo sin poder obstaculizar su entrada, ha sido todo un revuelo, un acto nunca visto aglutinando todo el pueblo que hoy por hoy grita por libertad y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender su voto y tener un mejor país

Como noticia de último minuto nos llegó un video que ya publiqué en mis redes, en el cual se están llevando preso al dueño del camión que movilizó a María Corina hacia la concentración, es una práctica usual de la dictadura ya sabemos que le inventarán algún expediente para incriminarlo y dejar a otra familia sin sustento.

Mi reflexión desde la cárcel del exilio es confirmar que el comportamiento del régimen es de odio a los venezolanos y lo manifiesta en cada una de sus acciones, con miseria, con destrucción, con hambre, por mi parte no me detengo no paro de enfrentarlos, de hacer lo posible por lograr que salgan del poder que tienen secuestrado, lo hago cada segundo, sin pausa y con lo único que tengo MI PLUMA Y MI PALABRA

