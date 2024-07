¡Insólito! Atleta se amputó un dedo para no perderse los Juegos Olímpicos París 2024

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con los Juegos Olímpicos París 2024 apenas a una semana de su comienzo nadie quiere perderse la cita universal y es por ello que Matt Dawson terminó tomando una insólita decisión al amputarse un dedo de su mano para poder acompañar al equipo de hockey sobre grama de Australia.

Por: La Opinión

Una fractura en el dedo anular de su mano derecha complicó las opciones de Dawson, de 30 años, de estar presente con los australianos en la competición de hockey sobre grama de los Juegos Olímpicos, lo que puso en una encrucijada al deportista que sorprendió a todo el mundo con su insólita solución.

“No tuve mucho tiempo para tomar la decisión. La tomé y llamé a mi esposa y ella me dijo ‘no quiero que tomes una decisión apresurada’. Pero supongo que tenía toda la información que necesitaba, no solo para jugar en París, sino para la vida después y para cuidar mi salud”, comentó Matt Dwason.

"I want to win gold"

Barra says Matt Dawson had no hesitation about amputating his finger to keep his Olympic dream alive. pic.twitter.com/erbrfoz8br

— The West Sport (@TheWestSport) July 19, 2024