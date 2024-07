Joe Manganiello dio su versión sobre su ruptura con Sofía Vergara

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Joe Manganiello y Sofía Vergara se casaron en noviembre de 2015 en una lujosa ceremonia en Palm Beach, Florida. Sin embargo, todo cambió cuando a mediados del año 2023 terminaron anunciando que prefirieron tomar caminos separados. Durante las declaraciones de la actriz ella ha mencionado que las cosas habían llegado a su fin por él haber querido formar una familia, aunque él decidió romper el silencio y dar su versión de lo que sucedió.

Por El Diario NY

“Sí tratamos de tener una familia durante el primer año y medio. Si tú ya terminaste con los niños, entonces yo entiendo. Solo dímelo”, comenzó diciendo a ‘Men’s Journal’.

Joe agregó que no le parece agradable que lo vean como el único culpable de que la relación no siguiera adelante: “Es porque dos personas se distanciaron y a veces eso pasa ¿Que me pinten como que tuve una especie de crisis de mediana edad, y después de nueve años le di un ultimátum de haz esto que es potencialmente no saludable para tu cuerpo o me voy? Ese nunca fui yo“.

Aunque la verdad detrás de la separación de Joe Manganiello y Sofía Vergara parece ser un tema aun sin resolver, lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en nuevas relaciones sentimentales. La pareja, que estuvo casada durante ocho años, ha dejado atrás las diferencias y ha optado por el camino del respeto y la madurez en esta nueva etapa de sus vidas.

Sofía Vergara sobre el fin de su matrimonio

Durante una entrevista concedida a ‘El País’, la actriz colombiana dijo que: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”.

