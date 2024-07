El increíble espectáculo de drones en Disneyland París que logró el récord Guinness (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El parque de atracciones de Disneyland París celebró el domingo el día de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia, con una imagen aérea de Mickey Mouse por la que ha logrado el récord mundial de Guinness al haber sido creada con 1.571 drones.

“Estamos muy contentos y orgullosos de haber conseguido este título Guinness World Record”, declaró este lunes en un comunicado el productor de entretenimiento de Disneyland París, Ben Spalding.

Esa imagen única que iluminó la noche en la región parisina era tricolor y fue desplegada sobre el Castillo de la Bella Durmiente, en un espectáculo que congregó a numerosos espectadores.

Pirotecnia, luces y coreografías de drones se combinaron durante doce minutos para los que el equipo del parque temático llevaba junto a la empresa tecnológica europea Dronisos preparándose durante meses.

Se representaron, además, cinco escenas de historias clásicas de Disney inspiradas en Francia de ‘La Bella y la Bestia’, ‘El Jorobado de Notre Dame’, ‘La Bella Durmiente’, ‘Los Aristogatos’ y ‘Ratatouille’.

Entre ellas se colaron símbolos de la cultura francesa, como la torre Eiffel o el rosetón de la catedral de Notre Dame.

“Es una demostración de la creatividad, la innovación y el duro trabajo de todo nuestro equipo”, afirmó el directivo de entretenimiento creativo de Disneyland París, Matthieu Robin. EFE

NEW: Disneyland Paris just set the Guinness World Records title for orchestrating the “largest aerial display of a fictional character formed by multirotors / drones” on Bastille Day.

1,571 drones illuminated the night sky, creating a giant tricolor Mickey Mouse head over… pic.twitter.com/aOKw8dlqE8

— Drew Smith (@DrewDisneyDude) July 15, 2024