Mike Pence: Karen y yo estamos orando por el presidente Trump e instamos a todos los estadounidenses a unirse a nosotros

El exvicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence, se refirió al atentado que sufrió el candidato republicano estadounidense, Donald Trump, la tarde de este sábado, quien habría salido herido luego de que durante un mitin en Pensilvania, fuera evacuado con rastros de sangre en la oreja derecha.

“Karen y yo estamos orando por el presidente Trump e instamos a todos los estadounidenses a unirse a nosotros”, escribió en su cuenta de la red social X.

Karen and I are praying for President Trump and urge every American to join us.

— Mike Pence (@Mike_Pence) July 13, 2024