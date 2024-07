Omar Estacio Z.: Señor presidente del CNE, “Jalar” no tiene swing

Posteado en: Opinión

La “Asociación Internacional de Desgobernantes Forajidos” —Asídeforajidos, S.C.—, convocó una asamblea a celebrarse entre gallos y medianoche, como corresponde a semejante calaña.

Punto único en la agenda: Cometer más y peores fraudes electorales para posar, después, como auténticos demócratas.

– ¡Elijamos de inmediato el director de debates y entremos con urgencia en materia! –propuso, uno.

– Elegir ¿queeé? ¡Si en nuestra asociación nadie cree en elecciones! –ripostó otro.

Lista de invitados especiales, para las deliberaciones, aunque más les acomodaría la calidad de miembros natos de, Asídeforajidos, S.C.: La FIFA y la Conmebol; los inoperantes, Consejos de Seguridad y de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Centro Carter; la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya; el “Tren de Aragua”; la Encargaduría de Asuntos Internacionales de la Unión Europea, cuando está capitaneada por el mamporrero de Josep Borrell; la National Boxing Association, NBA de Don King –¿King no es el propietario de la NBA? ¡Da igual porque en algún momento, con la misma, hizo lo que le vino en gana!

No deja de ser un oxímoron o una contradictio in adjectio, que un grupo de sujetos que no creen en la democracia, que no la practican que, además, despotrican de la separación de Poderes y del check and balancing, inviertan tanto tiempo y dinero, para simular que son gobernantes legítimos de origen.

El gordito de Norcorea, con todo lo asesino, corrupto, flatulento, al menos, no es hipócrita en ese particular. Integrante de la dinastía de marionetas que, por tres generaciones (¿O degeneraciones?) se han prestado para sostener la tiranía militar de ese sufrido país, Kim Jong-un, habrá invocado su carácter semidivino para de manera impune, matar a un hermano, a un tío, lavar dinero sucio, imprimir de manera masiva, billetes falsos de dólares, euros, yenes o cualquier otra moneda dura. El solo hecho de fingir, que su poder depende de votaciones, fraudulentas o libres, haría tambalear su “Presidencia Eterna” o semimonarca.

El desorden del día, en las referidas deliberaciones, lo iniciaron, Daniel Ortega y la zascandil de su esposa. Los muy quejicas denunciaron, que cierto narcotiranuelo, atrincherado en Caracas, cucuteño, para más señas, les había plagiado sin pudor alguno, el “know how” para robar elecciones.

– Ni siquiera nos pagó los royalties, por representar una mala caricatura de la “tiranía democrática” de Nicaragua – se lamentó Ortega.

– Todavía no ha metido preso a ningún cura ni violado a ninguna monjita, pero mientras lo hace, el muy felón ha ultrajando la memoria de José Gregorio Hernández –clamó, por su parte, doña Rosario Morillo de Ortega, mientras degollaba en pleno auditorio a un animalito, para ejecutar alguna de sus brujerías.

Pese a que Vladimir Putin, tiene cara y corazón de esos roedores que chapotean en las aguas servidas y es más capitalista que, juntos, Henry Ford y John D. Rockefeller, su discurso despertó las fantasías pecaminosas de todos los camaradas o “camarados”; “ñángaras” o “ñángaros”, presentes y no presentes en la referida plenaria. Oigámoslo:

– Envenenar con polonio o con novichok a un candidato opositor –inició, Putin, su peroración– o hacer estallar, en pleno vuelo, el avión en el que iba de pasajero un antiguo compinche, por paradójico que parezca, tiene mejor relación, “costo-beneficio-Asídeforajido”, que clausurar una venta de empanadas, por el crimen de lesa roboLución de darle agua y comida a María Corina Machado; o que sobornar a siete sinvergüenzas para que se hagan pasar por candidatos opositores o que alterar el padrón de votantes o que impedir una veeduría electoral internacional apegada a los protocolos existentes.

Hay quienes afirman que en materia de manipulación de los comicios, no hay nada nuevo bajo el Sol. Se equivocan.

Desde las primeras votaciones que se celebraron en el ágora ateniense hasta la presente fecha, es decir, desde que el Mundo es Mundo, en tales actividades, ningún supuesto árbitro electoral había interpretado, antes de asumir el cargo, una canción, con la connotación fálica del saxofón como fue el caso del hoy presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, al darle una serenata al narcocandidato, gobiernero, con motivo de su cumpleaños. Ver para creer. Sírvanse apreciados lectores, pulsar el siguiente enlace para que se convenzan:

Señor presidente del CNE, respetuosamente, en lo que a este servidor, atañe, puede usted seguir, al frente de ese organismo, cohonestando el fraude electoral que urde la narcotiranía. En definitiva, estoy convencido que el próximo 28 de julio, no habrá trampa que valga y que los venezolanos, de manera mayoritaria, impondremos nuestra indeclinable voluntad de cambio.

Pero, por favor ¡no vuelva a dar otra serenata como esa que le ofreció al narcotirano! Carece, usted, de los elementales, ritmo, armonía, melodía, de oído musical. Tenga usted la seguridad que más daño le hace a la Humanidad con el saxofón y con su pegostosa adulancia, que el que podría causarle a la civilización, como fementido árbitro electoral.

Y en cuanto a la “salsa” que dijo interpretar, según se evidencia del referido enlace, tenga juicio, porque jalarbolas, no tiene swing “salsero”,

