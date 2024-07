“No hay reyes en EEUU”, Biden critica decisión de la Corte Suprema de inmunidad presidencial a Trump (Video)

Biden criticó duramente la decisión de los jueces del Tribunal Supremo de ofrecer inmunidad a acciones de los expresidentes en el momento en que ejercían el cargo en EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó este lunes la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de dar inmunidad a los expresidentes, alegando que ciertas acciones las toman dentro de su autoridad constitucional.

Por VOA

“Esta nación fue fundada sobre el principio de que no hay reyes en Estados Unidos”, dijo Biden, y añadió que nadie está por encima de la ley. Con la decisión de la Corte Suprema, dijo, “eso cambió fundamentalmente”.

Biden cargó directamente con el fallo de los jueces en el máximo tribunal del país, lo que fue visto como una victoria para su rival, el expresidente Donald Trump.

La decisión resultó del voto de seis jueces a favor y tres en contra, el Supremo estadounidense sentenció por primera vez que los expresidentes pueden quedar protegidos del enjuiciamiento por sus acciones oficiales mientras ocupen la Casa Blanca.

Pero en lugar de hacerlo ellos mismos, los jueces dejaron que sean los tribunales inferiores quienes determinen con precisión cómo aplicar la decisión al caso de Trump.

“Esta decisión significa que prácticamente no hay límites en lo que pueda hacer un presidente”, advirtió el mandatario.

Además, Biden la emprendió directamente contra su rival, el republicano Trump, a quien le adjudicó los hechos violentos ocurridos en el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021.

Biden: No one is above the law, not even the President of the United States. But today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed for all practical purposes. It's a dangerous precedent. pic.twitter.com/8wuWAL5I0v

— Acyn (@Acyn) July 1, 2024