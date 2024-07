La impresionante IMAGEN SATELITAL de la Nasa sobre el huracán Beryl 

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los meteorólogos estadounidenses dijeron que el huracán Beryl sigue siendo un huracán de categoría 5 “impresionante” a primera hora del martes mientras avanza hacia el oeste a través del Caribe, con Jamaica en la mira el miércoles.

Por VOA

En su último informe, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó que Beryl se encontraba a 1.120 kilómetros al este-sudeste de Kingston, Jamaica, y que produce vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora. Se desplaza rápidamente hacia el oeste-noroeste a una velocidad estimada de 35 kilómetros por hora.

El centro de huracanes dijo que las imágenes satelitales muestran un ojo bien definido, con una corriente de aire en expansión. El ojo fue visible en un video tomado desde la Estación Espacial Internacional cuando pasó sobre la tormenta.

De seguir su curso actual, los meteorólogos esperan que Beryl traiga vientos potencialmente mortales y marejadas ciclónicas a Jamaica el miércoles, donde están vigentes advertencias de huracán.

The @Space_Station captured this footage of Hurricane Beryl in the Atlantic Ocean on the morning of Monday, July 1.

What's the station seeing now? Watch our 24/7 live feed:https://t.co/y56LYTwdPd pic.twitter.com/BC35UqK2EU

— NASA (@NASA) July 1, 2024