Raúl Ochoa: Entrevista (imaginaria) con el Señor Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero

Nota introductoria

1.- El lugar desde donde el entrevistado permaneció durante nuestra conversación, via zoom, imagino que es en una ciudad muy poblada, debido a la repetición (constante) de las sirenas de vehículos de emergencia.

2.- El señor Guerrero ha exigido que ciertos vocablos no fuesen sustituidos, ya que su personalidad, él, así la identifica. (vocablos coloquiales) (He aceptado tres de estos vocablos durante esta entrevista).

A partir de ahora cuando se trate del entrevistado me referiré como a El niño.

Y yo, entrevistador lo haré con mis iniciales, ROC

Buenos días señor Guerrero.

Buenos días Doctor Ochoa.

ROC ¿ Estamos listos ?

El niño: de mi parte echémosle bolas, como usted comprenderá yo no puedo permanecer mucho tiempo en el mismo lugar.

ROC. Muy bien entonces le propongo que comencemos por el inicio, su juventud. ¿cómo fue ella?

El niño: Que le puedo decir, como uno de un barrio marginal yo tenía unos 17 años cuando Chavez ganó y nos prometió un cambio en la vida de los venezolanos, pero, al menos yo comprendí que eso que decía era paja, pura paja, en Maracay donde nací y me crié, nadie del barrio veía ningún cambio, entonces me dije, no mi hermano esto de la pobreza y de revolución no es conmigo y así me fiu relacionando con unos panas que la pensabamos igual: que Chavez ni que revolución, billetes panita, billetes y ya cuando mi hermano del alma Tareck llegó a la gobernación de Aragua ya teníamos unos verdecitos. Pero realmente cuando dimos el salto salto y que aterrizamos en las grandes ligas, fue cuando conocimos en una alcabala a un Teniente Coronel de la Guardia Nacional y el nos vendió por 50 mil dólares 25 fusiles de asalto Fal, que se habían quedado por allí olvidados en la guarnición de Maracay. Si aquellos Fal que el comandante supremo discontinuo y que por viejos, así decía él y el capitán Ramón Rodriguez Chacin se los regalaron a los camaradas, asi los llamaban, de las FARC y del ELN, pero la verdad es que estaban más buenos que el carajo.

ROC. Pero para ese entonces, le voy a decir lo que pienso: en ese momento ustedes no eran más que una banda de ladronzuelos y criminales de baja monta como muchas otras bandas de desadaptados.

El niño. Si, puede que sea verdad, pero eso fue solamente hasta que conocimos a un grupo de panas que secuestraban por el Apure y el Amazonas y en la frontera con Colombia y les cambiamos 10 Fal por 25 pistolas Glock 45, con ese armamento y echándole un camión de bolas, por que eso si doctor, le echamos bolas siempre, de noche y de dia, aun cuando estábamos presos desde la cárcel trabajabamos con un grupito muy regular de unos 35 afiliados. Por periodos estaba preso y por periodos estaba libre hasta que en el 2012 me les escapé otra vez. Pero ya en ese tiempo yo era un jefe, yo era el Pran de los pranes.

ROC. ¿ Pero es cierto que estando preso en el 2017, cuando la oposición estaba en la calle Tareck se reunió con usted y le pidió que los ayudara con vuestros afiliados en Caracas para frenar las manifestaciones.

El niño. Si, él me mandó a buscar con un capitán y yo los ayude, pero yo no he sido político, ni antes ni ahora, yo soy lo que llaman un CEO o businessman, porque por ejemplo, le confieso que de esa colaboración que les di no salí tan jodido, porque me permitieron que unos ingenieros me construyeran unos túneles que salían del patio donde teníamos unos corrales con cochinos y gallinas y desembocaban directamente en la orilla del lago de Valencia.

ROC. ¿Y Usted Guerrero Flores, no es pariente de la Sra Cilia Flores?, llevan el mismo apellido.

El niño. No y por mala suerte. Le cuento que una vez estando en Fuerte Tiuna, en la casa de mi hermano Tareck, ella, doña Cilia, estaba allí conversando y tomando Té de la India con Rudy (la señora de Tareck) y cuando la vi, con mucho respeto le dije, yo tambien soy Flores ¿no será que somos parientes? y la verdad es que ni me miró.

Esa vez yo estaba con mi amigo Nicolasito que necesitaba que le escoltara una carga de varios minerales desde su mina, hasta el aeropuerto de Maturín.

ROC. Si, entonces expliqueme algo Sr Guerrero, si Nicolasito le pide que le haga ese favorcito, que no es un favorcito, lo llamaría favorzote, es que tienen que ser son buenos amigos y además de mucha confianza.

Si correcto, es que no solo somos amigos, además somos socios y vecinos, las dos minas de oro, tanto la de Nicolasito como la mia, estan en el eje del proyecto Vizcaizarra, la mia se llama El Leon y la de Nicolasito se llama,Gracias Papi, todas dos en el kilómetro 27. ¿Y me pregunta de porque somos socios? Porque en una refinería de metales preciosos que se encuentra en Estambul, cada uno de nosotros dos tiene el 35 % y un sobrino del presidente Erdogan tiene el 30 %.

ROC. Y dígame Sr Guerrero, si no es muy indiscreto ¿cuantas toneladas era la carga de Nicolasito que usted le transporto y cuido?

El niño. Solo 2 toneladas de oro, más otras 10 de uranio y 3 de coltán, carga esta que le entregué a dos capitanes, uno de la Guardia Nacional y otro era el copiloto del avión que transportaría esos minerales desde el aeropuerto de Maturín. Le puedo decir que el transporte fue (lo sé porque le pregunté al copiloto, un capitán a quien apodaban Fito, que se trataba de un avión chino conocido como el Y-8 de la Fuerza Aerea Bolivariana que llevaría esa carga hasta Europa, haciendo una escala para repostar combustible en las islas Azores, con destino final un pequeño aeródromo militar en las cercanías de Estambul, donde dejarían el oro y seguirán rumbo a Irán con el uranio y el coltan. Coño doctor, pero la verdad es que Nicolasito está en todo.

ROC. Le propongo Sr Guerrero que pasemos ahora a conversar sobre el llamado Tren de Aragua. Me permitirá abrir la discusión sobre la definición que hace la periodista Ronna Risquez de su organización, veamos que escribe esta connotada periodista e investigadora social : El Tren de Aragua comenzó como una banda que operaba desde una cárcel. Al fusionarse con otras, tomó posesión de un pueblo, una zona industrial, un aeropuerto militar y un lago. Ahora es una organización criminal involucrada en más de 20 actividades ilícitas: drogas, oro, tráfico de personas. Opera desde Costa Rica hasta Chile. El Tren de Aragua es un caso de estudio sobre la gobernanza criminal. Se trata de una banda convertida en un ejército delictivo transnacional y en su sustituto violento del Estado en comunidades donde las instituciones legítimas han abandonado su deber e influencia.

El niño. En honor a la verdad mucho de lo afirmado por esa periodista, y yo a usted le prometí decir las cosas como yo las veo, es verdad. Somos una organización que cuenta con más de 10.000 afiliados en todos los países latinoamericanos y le puedo confesar que tenemos un grupito de panas que está en Miami y otro más numeroso en Nueva York. (Según la policía de España y el FBI de los Estados Unidos, sus afiliados serán un poco más de la mitad de lo afirmado por el hoy entrevistado). Con un núcleo muy activo en Madrid, donde varios ex generales amigos nos están colaborando.

ROC. Sr Guerrero, contesteme sinceramente una pregunta:

¿Fue su organización la que secuestró en la ciudad de Santiago de Chile, en su casa de habitación y en frente de su esposa e hijo, al teniente Ronald Ojeda Moreno, asesinandolo horas después?

El niño. Si, fuimos nosotros los ejecutores. Fue un crimen por encargo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM. Por su mirada se lo que está pensando ¿que somos unos bellacos?. Si, se lo aceptó en principio, pero ahora aceptemos que sea yo quien le haga la pregunta. ¿Verdaderamente concibe usted que yo estoy libre y aquí conversando tranquilamente por que? ¿Porque soy más listo que los servicios de inteligencia de los cubanos, de los iranianos y de los rusos, quienes colaboran con todos los cuerpos de inteligencia que mueve el gobierno de Maduro? No apreciado doctor Ochoa, estoy libre por los acuerdos que hemos pactado, nosotros banda de delincuentes con ese gobierno, al cual prefiero no catalogar. Y una última afirmación con una auto pregunta y respuesta y hasta aquí llegamos, porque el tiempo simplemente se agotó.

¿Por qué cree que el Tren de Aragua, mi creación crece en los países subdesarrollados?

El niño. Aquí le va la respuesta: porque la corrupción y mentalidad delincuencial de muchos de los administradores de esos gobiernos, en muchos casos nos superan largamente.

ROC. Muchas gracias y permítame decirle que deseo que pronto esté usted en la cárcel pagando por sus innumerables crímenes y ofensas a la sociedad. Este deseo, que me nace en lo mas profundo de mi alma, lo hago extensivo a los repulsivos y despreciables sujetos mencionados en esta entrevista.

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar, el 20 de junio del año 2024.