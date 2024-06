Texas despliega drones para facilitar arresto de inmigrantes ilegales

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó este martes que la Guardia Nacional despliega drones para facilitar el arresto de inmigrantes ilegales que ingresan a los Estados Unidos.

Por EVTV Online

“Los soldados de la Guardia Nacional de Texas despliegan drones para ayudar a las autoridades a arrestar a quienes ingresan ilegalmente a nuestro país”, reveló Abbott en X.

El mandatario republicano adelantó que los equipos de drones se preparan para operaciones de vuelo cerca de El Paso.

Asimismo, reiteró que el estado Texas continúa utilizando todas las herramientas y estrategias disponibles para asegurar la frontera.

Drone teams prepare for flight operations near El Paso.

Texas National Guard soldiers deploy drones to help law enforcement arrest those illegally entering our country.

Texas continues to use every available tool and strategy to secure the border. pic.twitter.com/7sP47v8m8b

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 25, 2024