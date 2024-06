Raúl Ochoa Cuenca: Conversatorio (imaginario) con el Dr Karim Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional

Posteado en: Opinión

Sujeto de la entrevista: El no tomar decisiones la CPI en tiempos breves, pudiera ser estimulante para Nicolas Maduro y socios

Hoy martes 18 de junio, hacia las 9.30 de esta soleada mañana insular, suena mi teléfono y una voz, ya familiar, en idioma francés me dice:

Êtes-vous M. Raul Ochoa?

Oui, c’est moi,

Ochoa, je suis Margaret, la secrétaire de M. Karim Khan.

Y me informa que el fiscal Khan desea cuanto antes hablar conmigo a lo que le respondo positivamente, Margaret me dice que me llamará en el transcurso de la mañana para fijar la cita.

Obviamente me pregunto la razón de esta solicitud, tratándose de un funcionario internacional tan ocupado y de su importancia. Pasados unos treinta minutos, suena el teléfono y es de nuevo la señora Margaret para informarme que el Dr Khan me espera el viernes 21, a las 8.30 am, a lo cual respondo que así como la semana anterior, allí estaré.

Viernes 23 de junio Palacio de la Paz, La Haya. La única diferencia con la semana anterior se reduce a un par de grados centígrados más que los experimentados la semana anterior. Lo que no cambió ni un ápice fue la belleza de sus jardines, que con la pureza de la madre natura adornan ese imponente palacio neorrenacentista de inicios del siglo XIX.

Ya estando allí, las autoridades aplican el mismo procedimiento de la vez anterior, me fotografían a mi como a mi documento de identificación, la misma comodísima pòltrona y la misma pregunta, si deseo tomar algo, con la misma respuesta: café espresso, rogándole a la amable señora que sea ristretto. Esta vez sí pude saborear un espresso holandes, portador de un aroma muy similar al italiano.

No terminaba aún mi café, cuando la señora Margaret me invita a seguirla. En esta oportunidad encuentro a un Fiscal no tan risueño como la primera vez, me extiende su mano y me invita a sentarme y sin mucho preámbulo me reclama que en la entrevista expuse sus respuestas irrespetando mi deber de hacerlo con el espíritu con el cual ellas habían sido respondidas. Y continúa el Fiscal en su reclamo increpandome ¿cómo puede usted Dr Ochoa, decirle al mundo que en el supuesto de que ocurriesen en Venezuela eventos que se caracterizarian por su violencia con derramamiento de sangre, sería yo en mi caso como Fiscal en forma individual y la Corte colectivamente, responsables indirectos de ese caos ?

Obviamente Dr Khan, a usted se le olvida que la CPI inició sus investigaciones hace más de 7 años, por lo que cualquier analista podría calificar de sainete este lamentable caso. Si sainete distinguido Dr Khan, que según las RAE es una obra teatral, frecuentemente cómica, de ambiente y personajes populares, pero que en este triste caso la comicidad solo provoca risas en aquellos bandoleros que usted ya conoce.

Usted como jurista, me dice visiblemente molesto, sabe que tenemos que cumplir con los tiempos técnicos, con los extremos que nos impone el procedimiento y ese aspecto aún no ha culminado, además entendemos que el próximo día 28 de julio habrá elecciones presidenciales, lo que podría solventar la situación.

¿Porque usted en su condición de Fiscal de la Corte Penal Internacional y en relación a las atrocidades y delitos de lesa humanidad que diariamente cometen las fuerzas represivas del gobierno de Venezuela, y que todo indica que forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, mecanismo que sirve para aplicar las políticas de un gobierno o una organización, así como está ocurriendo en esa nación, Venezuela, la misma que desde el año 2017 ustedes investigan, la Corte no se ha pronunciado, emitiendo una declaración que sirva como medida disuasoria a los delitos que se cometen diariamente?.

¿Entonces, técnicamente no son suficientes las pruebas que reposan en esa Corte para emitir una solicitud de aprehensión, instrumento este el cual seguramente detendría el sufrimiento de un número de personas que diariamente crece al ser detenidas y en su mayoría torturadas por los organismos de represión?. Son esos mismos testimonios que usted estará exhausto de escuchar sobre las crueldades que infligen a ciudadanos venezolanos, así como a los ciudadanos de Ucrania o a las víctimas de aquella atrocidad que Hamas inició el 7 de octubre pasado. Si señor Fiscal, el sufrimiento es igual, cambia la cara y la raza, pero todos son seres humanos, para quienes estas atrocidades nunca las han debido sufrir.

¿Es que para vuestra sala técnica o de sustanciación, no se considera como un ataque generalizado contra la población, el hecho de que no haya en Venezuela la separación de los poderes y todos confluyen en el Palacio de Miraflores?

Sr Fiscal ¿es que en la sala técnica de seguimiento o de sustanciación de esa Corte, no se considera como un ataque sistemático contra la población civil, los muchos, pero muchos ciudadanos, diariamente detenidos a quienes se les niega el sagrado derecho a la defensa de un abogado de confianza ?

¿Es que usted y vuestra sala técnica y de sustanciación no consideran como un ataque sistemático y generalizado contra la población que Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación (22,9 %), que en números absolutos equivale a 6,5 millones de personas en los últimos años? (1).

¿ No considera usted como fiscal de esa alta Corte de Justicia como un ataque sistemático contra la población, la ausencia total del deber por parte del estado de presentar al acusado en un lapso no superior a las 72 horas ante el tribunal competente?

¿Es que para vuestra sala tecnica o de sustanciacion, no se considera como un ataque generalizado contra la poblacion, que todos los detenidos sean militantes u opositores de la dictadura y que todos, absololutamente todos, vengan acusados de actos de terrorismo?

¿No considera esa sala técnica o de sustanciación como un ataque generalizado contra la población que aquel comerciante que preste un servicio a un militante o dirigente del partido de oposición, como retaliación el gobierno le clausura su negocio ?

¿Es que vuestra sala técnica y de sustanciación no considera como un ataque generalizado contra la población, que el presidente de la República declare que no entregará la administración del Estado ni por las buenas ni por las malas o aún, y no sé cuál expresión reviste mayor gravedad: ni con votos ni con balas.

¿Es que el derecho de expresarse libremente para elegir los representantes no es un derecho humano ? y por lo tanto el impedimento del ejercicio de este derecho no es considerado, por su sala técnica o de sustanciación, como un ataque generalizado contra la población?

¿Es que el hecho de detener a dirigentes políticos opositores o defensores de los derechos humanos y encerrarlos en nauseabundas celdas, algunas de ellas es que solo pueden permanecer de pie y sin derecho a la defensa, no es considerado por su sala técnica o de sustanciación como un ataque generalizado contra la población?

Doctor Khan, mientras cada país está ocupado con sus propias obligaciones, esta Corte se creó para frenar los crímenes de lesa humanidad, usted no puede perder más tiempo. Usted, seguro estoy, está al corriente de la gravedad de que ocurre en Venezuela.

¿Están conscientes, tanto usted individualmente, como la Corte Penal Internacional en general, que el Tribunal Supremo de Justicia de la República de Venezuela funciona como el bufete particular de la dictadura?.

¿Se ha preguntado Señor Fiscal que sucedería si la dictadura suspende las elecciones?

¿Se ha preguntado si en ese caso el pueblo creyente y esperanzado en las posibilidades de la reconstrucción del país, de poder saciar el hambre y creyentes del retorno de sus seres queridos, quienes muchos divagan por el mundo tras un pedazo de pan, permanecerá en sus casas esperando la bolsa Clap, aquella que viene con la harina pan y las caraotas con gorgojos?

Fiscal, muchos tememos que no será así, por lo que me permito insistir en que una frase recordando de que la justicia será aplicada en tiempos breves y que siempre (no olvidemos a Séneca cuando nos decía que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía), podrá salvar, ante esa eventualidad, esperemos que solo sea una mera especulación, muchas vidas. Y si Fiscal, solo un ciego no podría ver el camino hacia donde la dictadura pretende desviar las nobles aspiraciones del pueblo de Venezuela.

El fiscal Khan, no me respondió sí ante los últimos y preocupantes hechos ocurridos en Venezuela y aquí señalados, la Corte se expresará en los próximos días. El Fiscal mira su reloj, me extiende la mano y me da las gracias y con una media sonrisa me despide en la puerta tallada de su despacho. Las respuestas de Khan no corrieron como la semana anterior, de hecho me ha prometido que en los proximos dias las preguntas no respondidas, (la mayoría) las respuestas me las enviará vía correo electrónico.

Gracias Dr Ochoa y por favor informe a sus lectores que la Corte está trabajando y yo personalmente estoy muy preocupado por la situación de ese gran país que es Venezuela. Le prometo que la solicitud que hace al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela un parlamentario de un partido político que forma parte de la coalición del presidente Maduro como es el de suspender las elecciones del próximo 28 de julio, ayudan a enturbiar, aún más el ya difícil y pesado ambiente electoral en Venezuela, por lo que inmediatamente me informaré.

(1)www.swissinfo.ch/

Raúl Ochoa Cuenca, en Anfi del Mar, el 23 de junio del año 2024