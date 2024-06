“Venga Caracas”: Natalia Jiménez regresó con su vozarrón y un espectacular show

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante y compositora de origen español, Natalia Jiménez, regresó este sábado 22 de junio a Venezuela, específicamente a Caracas y, se presentó bajo la majestuosa cúpula del Poliedro.

Natalia escogió el recinto para cerrar con broche de oro su exitosa gira “Antología 20 años tour”, la cual la llevó a presentarse en más de 80 ciudades y, en cada una de ellas conseguirse con un grupo de venezolanos que siempre marcaban la diferencia. “Se nota que son venezolanos porque gritan más”, comentó la intérprete entre risas.

“Dónde irán” fue el tema que escogió para dar inicio al show, recordando que, esta fue su primera canción que escuchó en la radio y le permitió generar su primer videoclip profesional. Luego le dio paso a otros grandes éxitos como “Que te quería”, “Niña”, “Perdición”, “Tu peor error” y más.

En medio del show, Jiménez hizo referencia a que comenzó su carrera artística a los 20 años y que ahora mismo se encontraba celebrando 20 años de la misma, “saquen sus cuentas, pero eso sí, en mi cuerpo todavía las cosas se mantienen en su lugar”, bromeó.

Junto a su banda, Natalia siguió haciendo recorrido por los temas que la llevaron a consolidarse como la estrella que es hoy en día, esos que posicionó junto a su antigua agrupación: La Quinta Estación, además sus temas en solitario y otros tantos que la han llevado a colaborar con grandes estrellas, entre ellos: Juan Gabriel (“Si quieres”), Franco de Vitta (“Tan sólo tú”) y, sus versiones mexicanas infaltables “La gata bajo la lluvia”, “Amor eterno” (Rocío Dúrcal), “Ya lo sé que tú te vas”, “Te lo pido por favor” (Juan Gabriel).

En esta oportunidad, la cantautora se sirvió en dedicar unos minutos de su show a un emotivo mensaje para Venezuela: “Gracias a ustedes, gracias. Gracias por haberme apoyado en estos 20 años de carrera, por no haberme dejado caer nunca porque Venezuela nunca me dejó caer, Venezuela siempre escuchó mi música. Venezuela siempre estuvo ahí, no importa la música que yo sacara siempre estabais escuchando mi música, siempre me habéis recibido con los brazos abiertos y a mí eso no se me olvida, por eso tenía que cerrar esa gira aquí. Gracias Caracas, además de México, quiero que sepan que este es el país que yo acabé conociendo más, he estado en San Cristóbal, Valencia, Maracay, Maracaibo, Barquisimeto, he estado en muchísimos lugares, este país es precioso”.

Durante el show, Natalia se estuvo paseando por toda la tarima, además de cantar, bailó, brincó y le pidió a su fanaticada que cantara con ella y, por si fuera poco, le permitió a una de ellas subirse al escenario y juntas interpretar “Si nos dejan” (Luis Miguel).

Para concluir, Natalia Jiménez volvió a agradecer a todos los venezolanos que se dieron cita para disfrutar junto a ella de una noche inolvidable.

Y por la casa…

Si de talento hablamos, Venezuela no se queda atrás y, esta noche el encargado de encender los motores fue el cantautor Jeremías, quien subió al escenario a eso de las 9:30 PM y con su voz espectacular dejó a cientos de espectadores con ganas de más.

“Poco a poco”, “Desde el Bar”, “Comienzo del final”, “La cita” y “Uno y uno es igual a tres”, formaron parte del repertorio con el que el talentoso venezolano deleitó al público.

Jeremías también dio las gracias a los asistentes por recibirlo con tanto cariño y corear sus canciones de principio a fin, a pesar de la pausa que, por tantos años, le puso a su carrera artística. Ante esto, el público se despidió aplaudiendo de pie.