La millonaria compensación que recibirá esta mujer tras el mortal desenlace de su esposo el día de su boda en Carolina del Sur

El marido de una novia que murió en la noche de bodas en una colisión en la carretera de una playa de Carolina del Sur recibirá casi un millón de dólares en concepto de indemnización relacionada con el accidente, que supuestamente provocó una conductora que había bebido alcohol.

Por El Mundo

Según The Post and Courier, Aric Hutchinson recibirá unos 863.300 dólares de tres bares de Folly Beach -The Drop In Bar & Deli, The Crab Shack y Snapper Jacks-, del seguro de automóviles Progressive, y de la empresa de alquiler Enterprise Rent-A-Car, según un acuerdo aprobado a principios de esta semana por el juez Roger Young de condado de Charleston.

Hutchinson demandó a las empresas después de que la conductora Jamie Lee Komoroski estrellara un vehículo alquilado contra un carrito de golf en el que viajaban él y su esposa, Samantha Miller, de 34 años, el 28 de abril de 2023. El carro salió despedido 100 yardas (91,44 metros). Miller murió en el acto, todavía con su vestido de novia. Hutchinson sobrevivió con una lesión cerebral y múltiples huesos rotos.

Komoroski conducía a algo más de 100 kilómetros por hora en una carretera que solo permitía circular a 40, informa el periódico. En su demanda, Hutchinson a Komoroski de “arrastrar las palabras y tambalearse” en varios bares alrededor de Folly Beach antes de conducir a toda velocidad en su Toyota Camry con una concentración de alcohol en sangre más de tres veces superior al límite legal.

