El venezolano Francisco Álvarez se convierte en amuleto de victorias de los Mets en la MBL

Con un cuadrangular del venezolano Francisco Álvarez, los Mets de Nueva York anotaron 11 carreras en las primeras cuatro entradas para imponerse el viernes 11×1 a los Cachorros de Chicago en las Grandes Ligas de béisbol.

La franquicia de Queens ha resurgido tras un gris inicio de temporada y suma ocho victorias en los últimos nueve juegos.

Su único tropiezo ocurrió el miércoles ante los vigentes campeones, los Rangers de Texas, y ahora ocupan el tercer lugar de la división Este de la Liga Nacional con 36 triunfos y 38 derrotas.

Uno de los responsables del repunte es el puertorriqueño Francisco Lindor, que el viernes aportó tres imparables y mejoró su promedio a .357 en los últimos siete partidos, en medio de reportes sobre un posible traspaso.

En su turno, los Rays de Tampa Bay derrotaron 10×3 a los Piratas de Pittsburgh. La figura cubana Randy Arozarena sumó su séptimo partido consecutivo con hit.

Francisco Alvarez gets it right back for the Mets with his second homer of the year! ? pic.twitter.com/kkG6aQ2Cj9

— SNY (@SNYtv) June 21, 2024