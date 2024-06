Starlink Mini, nueva antena satelital compacta con Wi-Fi integrado y velocidad de hasta 100 Mbps: cuál es el precio

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Starlink ha anunciado el lanzamiento de un nuevo receptor de internet satelital de tamaño compacto, que recibe el nombre de Starlink Mini, que integra conectividad Wi-Fi y alcanza una velocidad de descarga máxima de 100 Mbps.

Por: La Nación

El nuevo Starlink Mini es un dispositivo recomendado para aplicaciones básicas de internet e “incluye todo lo necesario para conectarse en cuestión de minutos”, según ha indicado la firma en su página web.

El propietario de SpaceX (matriz de Starlink), Elon Musk, ha asegurado a través de su cuenta de X que ha tenido la oportunidad de configurar una de estas antenas y que empleó para ello “menos de cinco minutos”.

Este producto, que según Musk “cambiará el mundo”, se puede llevar en una mochila (su peso es de 1,10 kg), garantiza una velocidad de descarga de 100 Mbps y dispone de certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua.

I just set it up right now and am writing this post through space.

Took less than 5 mins. Easily carried in a backpack.

This product will change the world.

— Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024