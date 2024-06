Oppenheimer se disculpó ante víctimas de la bomba atómica, según un nuevo vídeo

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Robert Oppenheimer, conocido como el “padre de la bomba atómica”, se disculpó ante supervivientes japoneses en 1964, según un nuevo vídeo encontrado recientemente en Hiroshima, una de las dos ciudades que sufrió el bombardeo atómico.

Según estas imágenes, la disculpa se produjo durante una reunión entre Oppenheimer y varios “hibakusha”, supervivientes de la bomba atómica, entre las que estaba la fallecida Naomi Shono, científica teórica que recorrió ocho países en una “Misión de Estudio de la Paz Mundial”.

La intérprete de esa reunión, la fallecida Yoko Teichler, relató en 2015 que Oppenheimer empezó a llorar en cuanto entró en la sala y se disculpó repetidamente, según una grabación de 50 minutos conservada por la organización sin ánimo de lucro Centro Mundial de la Amistad, con sede en Hiroshima.

El físico estadounidense había visitado Japón en 1960, pero no acudió a ninguna de las dos ciudades afectadas por la bomba atómica que ayudó a desarrollar, y conoció a Shono en 1964, durante un viaje de esta a Estados Unidos junto a otros supervivientes y centrado en mandar un mensaje de paz.

Teichler Yoko / Interpreter:

When we entered the laboratory room, Oppenheimer had tears streaming down his face and he repeatedly said, “I’m sorry, I’m sorry, I’m sorry.”

