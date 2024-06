Muere a los 88 años el famoso actor Donald Sutherland

El actor Donald Sutherland, protagonista de películas como Los juegos del hambre y Animal House, murió a los 88 años tras una larga enfermedad.

lapatilla.com

El artista murió este jueves en la ciudad de Miami, según informó su hijo Kiefer Sutherland .

“Con gran pesar, les digo que mi padre, Donald Sutherland, ha fallecido”, escribió, en una publicación en X

“Personalmente me parece uno de los actores más importantes de la historia del cine. Nunca me amilanó un papel, bueno, malo o feo. Amaba lo que hacía e hizo lo que amaba, y nunca se puede pedir más que eso. Una vida bien vivida”, agregó.

With a heavy heart, I tell you that my father, Donald Sutherland, has passed away. I personally think one of the most important actors in the history of film. Never daunted by a role, good, bad or ugly. He loved what he did and did what he loved, and one can never ask for more… pic.twitter.com/3EdJB03KKT

— Kiefer Sutherland (@RealKiefer) June 20, 2024