Marcos Hernández López: Los números «hablan», la revolución ya es historia

Posteado en: Opinión

Los estudios de opinión pública no están diseñados para tumbar gobiernos, pero sí crean conciencia de las realidades que se estén viviendo en un momento histórico, esto se conecta con las reveladoras palabras de Maduro cuando en una de sus alocuciones destacó la necesidad de «ir contra la corriente» a la hora de hacer su trabajo y no pensar en lo que puedan decir las encuestas. «La politiquería no me interesa yo hago lo que tengo que hacer por amor, por conciencia». Maduro angustiado por datos cuantitativos, prefiere distraerse en la fenomenología y decir los resultados de las encuestas no son relevante para su gobierno, es decir que ese espejo cuando lo ve no le gusta.

El problema que plantean las mediciones de opinión pública muchas veces es su falta de credibilidad, son cuestionables sus fichas técnicas, es significativo que en la captura de datos para la investigación hay que tener en cuenta el arte observar, interpretar, comprender para luego potenciar la aproximación hacia la verdad en los diversos procesos de análisis, lo que llamamos nosotros la hermenéutica necesaria en los estudios de opinión, ineludible en nuestros sondeos. Se debe aprender a tener comprensión de estos instrumentos, es significativo hacer la advertencia de que las encuestas en Venezuela están mostrando una grave realidad, a pesar del interés que puedan tener sus clientes, existe una visión compartida sobre la aguda crisis que transita el país.

Como datos significativos para la comprensión electoral nacional, la encuesta Hercon Consultores reveló datos para la comprensión del escenario presidencial 28 de Julio, entrevistó en sus hogares a 1.000 ciudadanos inscritos en el registro electoral, junio de 2024. El sondeo tiene 95% de confianza. Sobre las expectativas de los venezolanos respecto a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en el que destaca la figura de María Corina Machado como la líder más importante del país en estos momentos, según 71,2% de los encuestados. Al indagar sobre quién ganará las elecciones presidenciales, 67,3% de los encuestados contestó que Edmundo González, con el apoyo de María Corina Machado, mientras que 23,5% manifestó que sería Nicolás Maduro el triunfador. La diferencia entre ambos es de 43,8%. Cuando se da una lista de candidatos, González obtiene 61,1% y Maduro queda con 24,1%. Le siguen Benjamín Rausseo (4,5%) y Antonio Ecarri (2,5%). 75,1% de los encuestados indicó que tiene intenciones de votar en las elecciones presidenciales, 8,2% dijo que lo pensará. Solo 7,5% afirmó no tener intenciones de votar en las presidenciales.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Lo que no razona o no quiere razonar Maduro, que lo graves está en que la mayoría de venezolanos ya no creen en su discurso y menos que la compleja crisis país es causada por una “guerra económica” apoyada por empresarios apátridas, recibiendo órdenes del imperio norteamericano, en nuestro análisis integral se revela 81,5% de los entrevistados no cree en la guerra económica y sanciones como un argumento para comprender y soportar la aguda crisis económica y social. Es decir, Maduro inventó una “guerra económica” potenciadas por las sanciones que ya parece hasta sospechosa incluso en su propio capital político.

Es un axioma “la democracia no se limita a ser un sistema de gobierno, sino a la incesante búsqueda del goce pleno de los derechos humanos traducidos en el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Pues no existe mejor forma para conocer las carencias y las posibles soluciones que consultándoles y haciéndolos el centro de la gestión. Sobre Venezuela y su democracia actualmente en el país no existen condiciones para el ejercicio de la participación política, y esto, va más allá de la destrucción de la mayoría de los mecanismos que garantizan la democracia ya que no existe respeto por los derechos humanos”. En este momento histórico donde esta en juego la joya de la corona, queda en evidencia ante la mayoría de los estudios de opinión que Maduro no emociona a los electores.

Correo: hernándezhercon@gmail.com

IG: @Hercon44

Síguenos en Twitter: @Hercon44 / @Herconsultores