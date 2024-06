Luis Manuel Aguana: El último zarpazo

Posteado en: Opinión

Lo que todo el mundo percibe como un triunfo arrollador de Edmundo González Urrutia (EGU), podría ser el espejismo de aquellos que en el medio de un desierto, muriéndose de sed, creen ver muy de cerca un oasis de palmeras con un lago en el medio. ¿Por qué digo esto? Porque siempre pensamos, como nos han convencido desde la oposición oficial, que estamos tratando con “políticos” y no con fanáticos y criminales.

En condiciones normales y democráticas no deberíamos estar preocupados. Podríamos estar enfriando la champaña y las cervezas, cuando a menos de dos meses de la elección le llevamos al régimen 6,24 veces la intención de voto, de acuerdo a la medición de mayo (ver Encuesta CATI Venezuela Mayo 2024, ¿Por cuál de estos candidatos votaría usted en las elecciones presidenciales de 2024, en https://twitter.com/ Meganalisis/status/ 1795296356036452411/photo/2).

Pero entonces vuelvo a mi primer pensamiento: todavía nos creemos que estamos tratando con políticos, y tengo la apreciación que esa creencia no solo es nuestra como venezolanos comunes y corrientes, sino también de la dirigencia opositora, en especial aquellos que son los usufructuarios del liderazgo de María Corina Machado (MCM) (ver La nuda propiedad de María Corina, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2024/05/la-nuda-propiedad-de- maria-corina.html).

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

No se ha visto todavía por NINGÚN LADO que se hayan dado los pasos correspondientes en la dirección de acordar con el régimen su salida ANTES del 28J. Y como he mencionado en mis notas anteriores, en especial la pasada, sigo convencido de que es necesario un acuerdo previo al 28J entre la oposición y el régimen, como lo plantean los presidentes Petro, Lula Da Silva y Boric, a la luz de los resultados previsibles de la elección, para preservar la paz entre los venezolanos (ver La paz política de la transición, en https://ticsddhh.blogspot.com/ 2024/05/la-paz-politica-de-la- transicion.html).

Pero al parecer eso les resbala a quienes ya se están repartiendo los cargos en la administración de EGU, creyendo que un fanático criminal les dejara poner las manos al gobierno de Venezuela, sin tener una bomba que detonar antes de eso. Y no es solo el fraude que por supuesto ya tienen montado, sino a la reacción en cadena que se desbordaría incontrolablemente para ellos de ocurrir un evento que los sacará ineludiblemente del poder.

Y eso es como cuando tienes rodeada una bestia que no tiene salidas porque no se le ha ofrecido nada para que abandone, intenta dar el último zarpazo, aunque eso les cueste la vida. Nos hemos cansado de ver las noticias de los fanáticos del medio oriente que antes de ser capturados prefieren volarse por los aires, junto con sus compañeros más cercanos, antes que entregarse mansamente a sus agresores. ¿Y es que todavía cree la MUD-PU que esa pandilla de fanáticos que tienen el control del país, les entregarán el poder solo porque ganamos unas elecciones? Entonces no han entendido el problema donde estamos metidos.

Preferirán detonar un dispositivo que evite llegar a ese evento, como suerte de bomba terrorista, aunque sus efectos sean devastadores para ellos. Y la bomba ya la han anunciado: el fanático Luis Ratti, introduce el 18 de mayo “un recurso solicitando la nulidad de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones presidenciales de este año pautadas para el 28 de julio” (ver Luis Ratti acudió al TSJ para solicitar la nulidad de la tarjeta de la MUD por doble militancia, en https://talcualdigital.com/ luis-ratti-acudio-al-tsj-para- solicitar-nulidad-de-tarjeta- de-la-mud/). Esa bomba está a la espera de una decisión del TSJ. El retiro de la observación internacional de la Unión Europea podría ser un indicio de que se prepararan para eso.

El dispositivo lo detonarían una o dos semanas antes de las elecciones. ¿Es que ustedes creen que un régimen acorralado por el pueblo venezolano no se atrevería a detonar esa bomba? Si ven que a pesar del fraude técnico y operativo no es posible ganar las elecciones, detonaran el dispositivo. Harían igualmente las elecciones SIN EGU Y SIN LA MUD, y con todo el alacranato, poniendo la mayor cara de tabla que ustedes puedan imaginar, sin importarles en absoluto lo que diga nadie de la Comunidad Internacional, ni las decisiones que puedan tomar. De hecho, así lo hicieron con la candidatura de MCM, irrespetando el Acuerdo de Barbados e ignorando todas las voces internacionales que se levantaron en esa oportunidad.

Preferirán hacer eso ANTES del 28J porque no se atreverían a ignorar el resultado de un fraude evidente del CNE que no se creería nadie, ni las mismas FFAA. Esto va más allá del un fraude. Estamos hablando un problema grave de gobernabilidad que tendría el régimen y que no están dispuestos a ignorar, prefiriendo simplemente sacar a EGU del tarjetón electoral para mantenerse en el poder.

Esa es la razón por la cual los presidentes de Colombia, Brasil y Chile propusieron la firma de un acuerdo que aún no se ha cristalizado, pero que tanto el régimen como la oposición oficial han ignorado, y que de una u otra forma tendrá un impacto directo en lo que sucederá el 28J. ¿Quién debe dar el primer paso? Es claro que régimen no lo hará porque sería admitir esa derrota, por lo que ese paso lo debe dar la oposición.

En este sentido, algunos venezolanos ya se han adelantado a esta posible situación proponiendo un “Pacto de convivencia”. En un artículo publicado en la fecha de la colocación de esa bomba en el TSJ, el economista y profesor Víctor Álvarez propuso una salida en alusión directa a este grave problema (ver Tal Cual, ¿Cómo evitar que el TSJ anule la tarjeta de la MUD?, en https://talcualdigital.com/ como-evitar-que-el-tsj-anule- la-tarjeta-de-la-mud-por- victor-alvarez-r/).

Álvarez propone cosas como estas: “El candidato con verdadera opción de ganar las presidenciales del 28J está llamado a hacerle una oferta viable y creíble a NM porque sin garantías de no persecución política, el candidato oficialista no se va a medir con quien sabe que va a perder. Solo si se levantan las recompensas, se deja de atizar la persecución judicial en la CPI y se constitucionalizan las garantías de no persecución política, el oficialismo aceptará la derrota y entregará el poder. Y esto lo hará con una previa reforma constitucional que designe al expresidente como diputado vitalicio con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. Para avanzar en la solución del conflicto venezolano y recuperar la alternabilidad en el poder, es preferible que NM se mude al Palacio Legislativo como diputado vitalicio a que siga como presidente vitalicio en el Palacio de Miraflores”…Y añade: “Un pacto de convivencia pacífica con garantías de no persecución política es lo que puede dejar correr a todos los candidatos hasta el 28J para que, independientemente de quien resulte ganador, el país pueda recuperar la alternabilidad en el poder”.

No está dentro el alcance de esta corta nota evaluar esa propuesta, que forma parte de los sapos que la oposición debería tragarse para llegar a un acuerdo con los criminales en el poder para que no detonen una bomba. Aquellos que deseen conocer en extensión el acuerdo propuesto por el economista Álvarez, pueden verlo en entrevista que le hiciera el periodista Vladímir Villegas en su canal de Youtube (ver Pacto de convivencia para evitar persecución a los perdedores expone el economista Víctor Álvarez, en https://www.youtube.com/live/ f6JMk_TJlMg?si=PH2_ 4yCVwFobiIbA).

No puedo concluir esta nota sin mencionar que aceptar este chantaje que el régimen impondría al verse acorralado podría no necesariamente ser la única salida para este problema. Algunos podrían pensar en otras formas muchísimo más drásticas que esa, o incluso continuar la lucha después de detonar la bomba. Mi posición ha sido, como la del economista Víctor Álvarez, que debe existir una negociación previa al 28J si queremos seguir por la vía electoral sin morir en el intento, pero a diferencia de él, sin sugerir ninguna propuesta que solo debe ser producto de una negociación entre la verdadera oposición representada por MCM y el régimen. De otra manera eso si sería un fraude de quienes no representan a los venezolanos, y un verdadero y ultimo zarpazo a nuestra aspiración de recobrar la libertad…

Caracas, 5 de Junio de 2024

Blog: TIC’s & Derechos Humanos, https://ticsddhh.blogspot.com/

Email: luismanuel.aguana@gmail.com

Twitter:@laguana