Semana: excanciller colombiano contraataca y defiende la Constituyente de Petro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Álvaro Leyva, el hombre de la constituyente de Petro, contraataca y defiende la idea de convocarla mediante los acuerdos con las Farc. Les responde al expresidente, a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo.

VICKY DÁVILA: Excanciller, no pensé que volviéramos a hablar tan rápido sobre la constituyente. ¿Qué tal la tormenta que desató?

ÁLVARO LEYVA: Vamos a ver qué sale de todo esto.

V.D.: El expresidente Santos calificó la posibilidad de convocar a una constituyente, a través del acuerdo con las Farc, como un absurdo. ¿Qué opina?

A.L.: A mí me produjo, digamos, una gran extrañeza. He tenido una relación clara con él de tiempo atrás. Afortunadamente, me precio de ser una persona de una sola línea y de muchas lealtades. Es decir, no sé nadar en varias aguas. Tengo que decir que me sorprendió, sobre todo porque vi que no lo habían informado. Él no sabe de qué se trata.

V.D.: Pero lo calificó de “absurdo”.

A.L.: No es absurdo, porque Petro tiene la obligación de hacerlo. Mire no más, Juan Fernando Cristo publicó un tuit que dice: “Repitan conmigo, la constituyente es inviable, la reelección es imposible”. Lo que sí resulta patético es ver la indignación de quienes hace 20 años (como Santos) aplaudieron y celebraron que Uribe se pasara por la faja la Constitución para reelegirse. Antes fue un desastre saltarse la Constitución, ahora también lo es. A Cristo se le olvida que citó como presidente del Senado a Juan Manuel Santos siendo ministro de Defensa. Y lo señaló precisamente de establecer primero un camino para tumbar a Samper. Cristo afirmó que Santos sí conspiró contra Samper y lo más grave es que quiso hacer presión y diálogo con voceros de grupos terroristas.?El mismo Santos explicó que quería que todo terminara en un acuerdo de paz mediante una constituyente. Lo curioso es que, después de todo, Cristo terminó como ministro del Interior de Santos. En La Habana me pidió que les insinuara a las Farc que no aspiraran a que participaran en el Congreso. Todo para terminar negociando su adhesión a la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández. Luego, llegó tarde a donde Petro. De tal manera que por eso yo dije que la comedia es finita.

V.D.: ¿Pero cuál puede ser el interés de Santos en decir que no se puede hacer la constituyente por el acuerdo de paz?

A.L.: No es que no se pueda, es que hay que hacerlo. A él no le contaron qué sucedió. Faltaban pocas horas para terminar lo que se llamó el cónclave, una idea que yo tuve, a la cual no se invitó al doctor Sergio Jaramillo porque lo mandaron al exterior. Pero realmente él era muy difícil.

Más detalles en la REVISTA SEMANA