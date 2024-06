David Mendoza Yamaui propone gran apertura petrolera para el crecimiento de Venezuela

Posteado en: Actualidad, Economía

El director de Termómetro Económico asistió al programa Puntos de Vista en Canal i

lapatilla.com

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

En una entrega del programa Puntos de Vista, transmitida el 30 de mayo del presente año y conducida por el periodista Eliécer Hernández, a través del Canal i, el analista director de Termómetro Económico, David Mendoza Yamaui, afirmó que el crecimiento económico anunciado por el Gobierno Nacional es muy bajo además de imperceptible en la realidad que sufre la población. “La gente abre la nevera vacía y no ve ese cuatro por ciento, abre el gabinete y no está ese cuatro por ciento”. Agregó, que está muy lejos de compensar la caída del producto interno bruto experimentada por el país en los últimos años. Y que, a ese ritmo de crecimiento, el país tardaría décadas en llegar a una dimensión que permita brindar los mínimos estándares de vida promedio que a nivel mundial se tienen, dado que nuestra población se encuentra por debajo de los niveles de subsistencia. “Los salarios hay que producirlos” y, debido a la situación de urgencia, tenemos una necesidad de crecimiento económico con cifras “cercanas al diez por ciento (10%) durante más de una década, meta muy compleja… es como si tuvieras que ir al piso 100 y estuvieras en un piso 20. No es posible hacerlo por las escaleras, debes hacerlo en ascensor, y el ascensor en este caso, es el petróleo venezolano”.

Es necesario que se realice una gran apertura petrolera, inclusiva, que permita colocar en el menor tiempo posible cuatro millones de barriles de petróleo por día en el mercado internacional. Sostuvo que, con ese nivel de producción, el país alcanzaría poco más de cuatrocientos mil millones de dólares americanos de producto interno bruto, lo cual, se traduciría en diez mil dólares americanos de PIB per cápita anual, para una población estimada de cuarenta millones de personas. “A esos niveles, es posible que el país pueda sostener un salario promedio de cuatrocientos dólares americanos al mes”. Aclaró, que eso traería otros problemas que resolver. Pero que tener esos problemas era mejor que tener los actuales. También acotó, que es necesario eliminar las sanciones, ya que son un obstáculo para la convocatoria de las inversiones masivas que requiere el país. En este sentido, espera que el reconocimiento del resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio, permita eliminar tal obstáculo y poder emprender dicha apertura. Consultado sobre si no significaba un retroceso volver al rentismo petrolero, en tono humorístico respondió que el modelo post rentístico petrolero “nos tiene a todos pelando. Extraño el rentismo petrolero”.

Abordado sobre la desdolarización del país, el analista no cree que sea posible, conveniente, ni pertinente” la intención del Ejecutivo Nacional de “desdolarizar” la economía del país en este momento. Las razones que expuso: 1. Hay un rezago cambiario superior al cuarenta por ciento, debido a la contención artificial o anclaje cambiario realizado por el gobierno para controlar la inflación en un país donde casi todo es importado (la verdadera estabilidad monetaria se alcanza cuando la economía genera crecimiento sostenible y demanda de moneda nacional). Esto representa un riesgo cambiario para los tenedores de bolívares. Si el riesgo se cumpliera, la devaluación “le quemaría” el activo a la gente. 2. El BCV no fue capaz de preservar el valor de la moneda durante todos estos años. Esto, por excesiva emisión monetaria y su falta de autonomía. No es creíble. 3. El crecimiento simbólico que “exhibe el gobierno Nacional como un éxito es minúsculo, frágil e imperceptible”. La medida atentaría contra el crecimiento futuro y las inversiones. 4. Estamos a dos meses de una elección presidencial para plantear eso en lo inmediato. No es pertinente justo ahora.

A continuación, aseveró que la creación de un ministerio para la tercera edad a dos meses de una elección presidencial era populismo. Sostuvo que el país tenía ministerios para todo: “ahí está el ministerio de alimentación y la gente se muere de hambre, el de salud y los hospitales no sirven. No es creando más ministerios que se van a resolver los problemas”. Sobre la ley de defensa de las pensiones, refirió, que el sistema tributario del país “es un desastre. Aporte parafiscal obligatorio de la ley de ciencia y tecnología, aporte de la ley del deporte, de las pensiones; las cuales ya se pagan con el aporte del seguro social. Es decir, se paga doble, además de las altas tasas impositivas que deberían resolver todas esas cosas”.

Por último, se le preguntó ¿No hay nada rescatable en las políticas del gobierno, por ejemplo, el crecimiento del turismo?

“Son resultados marginales. Debemos aprovechar la elección presidencial para eliminar las sanciones, una negociación seria de los actores políticos. Allí habremos logrado lo primero, luego hay que ir a una gran apertura petrolera”. Se despidió llamando a votar en las presidenciales del 28 de julio de este año.