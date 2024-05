Orlando Vitto: María Corina Machado está haciendo historia en Venezuela y Latinoamérica

Posteado en: Opinión

Las giras de Maria Corina Machado que hasta ahora ha realizado, por Portuguesa, Trujillo, Coro, Maracaibo , La Victoria donde le acompañó el candidato de la plataforma Democrática Unitaria Edmundo González Apure, Puerto Ayacucho, el público que los ha acompañado es impresionante, multitudes a pie, en carro, a caballo, un ejército de motorizados, ni al expresidente Carlos Andrés Perez, en sus mejores tiempos, le acompañaron tanta gente y con tanto entusiasmo, que también fueron mítines extraordinarios, el entusiasmo que despierta Marina Corina, eso ya es un sentimiento nacional.

La gira por Apure lo que allí pasó es realmente inédito, histórico , casi que de película; al impedirle el paso por el puente , al trancar la vía con camiones y motorizados, la gente del lugar que la iba a recibir, ya tenían las frágiles canoas listas porque se dieron cuenta del saboteo por parte del régimen para que Maria Corina no pudiera llegar a su destino ; la condujeron a donde tenían las canoas la embarcan y la llevan por el caudaloso rio Apure, ver a Maria Corina luego agarrada de una soga para poder subir a tierra firme, es un acto histórico de una valentía muy propio de esta valerosa , Sra. Machado en anteriores ocasiones también la hemos visto, pasar por debajo de un puente , subirse a un camión volteo, o en una motocicleta de parrillera, pero siempre ha llegado al mitin donde la está esperando el pueblo. En Apure cuando llegó al 2do mitin ya era de noche, en el lugar donde se empezó a realizar el mitin le cortan la luz, y las miles de personas que allí estaban prendieron sus celulares, y con la luz de los teléfonos, se realizó el mitin, aquello fue un acto hermoso, nunca antes visto que demuestra que el pueblo quiere un cambio y pronto, lo mismo ocurrió para poder llegar a Amazonas también tuvo que navegar por el impetuoso Orinoco.

Nunca en la historia de Venezuela el gobierno de turno ha tratado de impedir al líder de la oposición que haga campaña electoral, con tanta saña tantas triquiñuelas como en el caso de MCM, no le permiten viajar en avión ni publico ni privado, aun así ha recorrido el país en carro , ahora en canoas, ha sido un trabajo muy arduo, que al final le ha favorecido porque le ha permitido tener el contacto directo con el pueblo por donde pasa, incluso con los efectivos de la guardia nacional en las alcabalas, ahora a hotel donde llega, le envían el seniat y lo cierran por un tiempo, igualmente quien le preste una plataforma de camión que usa como tarima para hablar, le decomisan el camión por días o semanas, lo último muy conocido el caso, de la familia Hernandez que le vendió unas arepas y empanadas para el desayuno a ella y su equipo, un negocio extremadamente humilde, le llego el seniat, lo cierran , esa familia ahora se las ingenia para vender sus arepas debajo de una mata de mamón y ahora venden mucho mas que antes , se hicieron famosas, y pare de contar son tantos los atropellos , pero esto se la ha transformado en un verdadero bumeran para el régimen, porque el país entero lo sabe y eso le genera mayor rechazo a la candidatura de Maduro y mayor adhesión a Edmundo González, todo eso demuestra lo perdidos y desesperados que están porque se saben derrotados.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Mientras más torpedean a Maria Corina en esa ardua y atípica campaña, más se agiganta y se consolida su liderazgo, porque el país entero y también fuera de el, se dan cuenta del abuso de poder del régimen que no se atreven a competir en buena lid con ella poque lo saben de antemano que no tienen la menor posibilidad en forma legal de ganar estas elecciones.

Si a todo lo anterior le sumas que el 25% de los venezolanos con derecho al voto que no lo podemos hacer , la mayor parte por que no les permitieron inscribirse a los nuevos votantes dentro de Venezuela y también a la diáspora, igualmente ocurre con una gran cantidad que estamos fuera de Venezuela que no podemos ejercer nuestro derecho, porque no hay consulado como son los casos de USA y Ecuador, aun así, están grande el rechazo al régimen y tan grande el liderazgo de MCM que las encuestas nos dicen que la plataforma unitaria democrática con Edmundo González va sacar alrededor de un 80% y Maduro un escaso 13%, y el régimen lo sabe muy bien que perdieron el pueblo, de ahí el desespero en bloquear la campaña que adelanta MCM .

Es risible y hasta pueril que por donde va MCM detrás viene Diosdado Cabello, con la intención de sabotear sus actos, y lo que está es haciendo es el ridículo, ya que los actos de MCM son impresionantes la cantidad de pueblo que la acompaña y protege, gente que va espontánea, por sus propios medios les motiva el deseo de cambio, por el contrario a Cabello lo acompaña una mínima cantidad de gente y en su mayoría empleados públicos o aquellos que reciben una pensión sin trabajar, ya sabemos lo que pasó en Apure , les dieron 20 litros de gasolina a los motorizados para que trancaran el puente, y después aprovecharon esa gasolina para acompañar a MCM hasta San Fernando . El psicólogo clínico ahora convertido en uno de los mejores comentaristas políticos de Venezuela NORBEY MARIN acertadamente comparó la persecución de Diosdado Cabello a MARIA CORINA MACHADO, con la comiquita del correcaminos y la pantera rosa: el correcaminos siempre va adelante y la pantera rosa nunca lo alcanza.

MARIA CORINA MACHADO Y EDMUNDO GONZALES LUCEN IMBATIBLES

No hay forma de que EDMUNDO GONZALES pierda estas elecciones, el pueblo decidió el cambio y esa voluntad del soberano no tiene vuelta atrás, esta mas que demostrado con toda esta gira de MCM con su excelente trabajo, y EDMUNDO GONZALEZ haciendo su tarea en los barrios pobres de Caracas. Uno de los alacranes el comediante, publicó muy eufórico en un mitin en la vega en Caracas que si EDMUNDO se atrevía a ir a la vega él se retiraba Y apoyaba a Edmundo y EDMUNDO fue, no creo que cumpla su palabra y mejor que no lo haga ni falta que hace, los alacranes no tienen votos.