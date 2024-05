Elizabeth Chicco, la abuela venezolana que escribió un libro para que sus nietos emigrantes conozcan “sus raíces”

Como fiel apasionada de la escritura y la lectura, la venezolana Elizabeth Chicco siempre tuvo entre sus planes escribir un libro, pero no había logrado concretarlo. Fue la migración de sus tres hijos, quienes se radicaron en Chile entre 2010 y 2015, y el nacimiento de sus nietos, lo que posteriormente la inspiró a crear su primera obra titulada: ‘Cuéntame a Venezuela, abuela’.

“Al nacer mi primer nieto Martín me dije: ¡Elizabeth! comienza a pensar de qué manera le puedes enseñar a Martín, ese amor por el país de sus abuelos de sus padres y demás descendientes. Pasaron dos años y en el 2015 mis tres hijos, me pidieron que me viniera a vivir a Chile y en septiembre de ese año 2015 al ver que también yo dejaría atrás mi tierra, me conmoví tanto, que, al tener el boleto aéreo en la mano, escribí el título de lo que hoy es el libro, ‘Cuéntame a Venezuela, abuela’. No quería que les sucediera a ellos lo que le sucedió a mis padres y abuelos, que siendo descendientes de europeos nunca supieron la historia de sus raíces y por ende nosotros tampoco”, detalla Elizabeth Chicco a la Voz de América.

El libro, editado en Chile por la editorial digital Patagonia, fue lanzado oficialmente a finales de 2023. En las páginas la autora narra y recrea personajes, paisajes, cultura y raíces venezolanas para aquellos que emigraron y también para los hijos de venezolanos que nacieron en otros países.

Chicco comenta que el libro es un viaje por símbolos y personajes importantes en la historia de Venezuela. Agrega que los lectores pueden verse reflejados al leer las páginas. En el caso de los hijos de venezolanos, estas historias también crean una conexión con sus raíces.

“Al leerlo nos dibujamos en lo que fuimos, lo que somos y cómo debemos seguir adelante para vencer los temores, logrando ser semillas de conciliación, que hagan resaltar nuestro gentilicio, nuestro sentido de pertenencia, de esa tribu horizontal, a la que pertenecemos, llamada Venezuela”.

