Un récord sin sentido: durante 100 días comió pollo crudo (VIDEO)

Un estadounidense completó con éxito su reto de comer pollo crudo durante 100 días. Entre el 19 de enero y el 27 de abril, John ingirió distintas partes del pollo y en todo tipo de presentaciones: solo, batido, con diferentes salsas, con Nutella y hasta con otras carnes crudas. Todo el proceso lo documentaba en sus redes sociales, donde cuenta con cientos de miles de seguidores.

Por: Clarín

Al cumplir el reto, que se impuso para demostrar que comer pollo crudo no enferma, el hombre asegura que no tuvo “ningún problema” de salud, al tiempo que cuestionó la necesidad de cocinarlo, informa RT.

“Cuando la leche se pasteuriza, pierde muchos nutrientes por el calor. No deberíamos calentar la leche materna porque se pierden nutrientes, pero ¿los mismos nutrientes en la carne están mejor cocidos?”, se pregunta, recordando que en Japón se come pollo crudo.

No es un buen ejemplo a seguir

En una entrevista a Vice, John señaló que compra carne de pollo en una granja local, donde “no usan antibióticos, cloro ni inyecciones”, indica RT.

Day 89: raw chicken experiment

it’s been an extremely busy week sorry for posting the videos so late I hope nobody was worried pic.twitter.com/9hwauXl0om

— raw chicken experiment (@rawmeatdaddy) April 17, 2024