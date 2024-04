VIDEO: Latino reveló dos errores cruciales que ningún migrante debe cometer al llegar a EEUU

Posteado en: Curiosidades, Titulares, USA

Un migrante latino compartió los errores que cometió al llegar a Estados Unidos y narró su experiencia como guía para que otros extranjeros eviten tropezar en el mismo camino. En primer lugar, el joven Anthony Rivera mencionó que se emocionó tanto con su primer pago y los precios de la ropa que actualmente tiene $8,000 dólares en su armario, algo que ahora considera innecesario.

Por El Diario NY

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

“Llegué, pasó el primer mes (de trabajo), recibí mi primer cheque y obviamente tienes que pagar la renta, comprar tus cosas, tu comida y tu ropita. Cuando vayan al mall, no le vayan a pasar lo que me pasó a mí: me emocioné, me ganó la emoción y al ver muchas cosas baratas quise comprar absolutamente todo, zapatillas, ropa, más de lo que pensaba comprarme porque las cosas estaban muy baratas”, dijo.

Ahorra y no malgastes el dinero

Señaló que consiguió zapatillas de marcas como Nike y Adidas en $40 dólares.

“Sé que esto de repente no le va a pasar a muchas personas, muchos pueden decir que están enfocados y sí, todas las personas que venimos a Estados Unidos sabemos a lo que venimos, tenemos proyectos, metas, pero siempre hay esos pequeños errores que uno comete porque se deja llevar la emoción. A mí me pasó y conozco a muchas personas a las que les ha pasado”, manifestó.

Anthony, de nacionalidad peruana, reflexionó sobre ese gasto. “Justo estaba revisando mi armario y veo que tengo $8,000 dólares en ropa que ni siquiera uso, en gorras, mochilas, morrales, poleras, maletas, chaquetas. La verdad es que es mucho dinero. Ahí las tengo, no las uso mucho, no salgo mucho a fiestas. Ese es uno de los errores que me hizo gastar 8,000 dólares, es plata, pero de los errores se aprende”.

Sugirió que en Estados Unidos no se impresionará a nadie con posesiones materiales, como el último iPhone, ropa de marca o un automóvil, ya que son accesibles para la mayoría de las personas. Explicó asimismo que debido a la amplia disponibilidad de estos artículos, no causarán impacto en los demás, por lo que recomendó, en lugar de gastar dinero en estas cosas, ahorrar y trabajar duro para alcanzar sus metas.

El joven ha compartido en su cuenta de TikTok (@anthonymiami) su experiencia como migrante y trabajador en Estados Unidos.

Evita comprar a crédito

También contó que estaba considerando comprarse un vehículo a crédito, pero finalmente optó por adquirir uno al contado.

“Hace unos cuatro meses que tengo este carrito, pero iba a sacar un carro a crédito, felizmente este me pareció por Marketplace, lo fui a checar con mi mecánico y me dijo que estaba súper bien; por fuera estaba muy bonito y por dentro también, así que yo lo compré al cash. Pero no les recomiendo en lo absoluto que compren carro a crédito porque terminan pagando un carro y medio y hasta un poquito más incluso debido a que no tiene un historial crediticio y algunas personas lo sacan también sin licencia. Apenas tuve mi licencia, me saqué a la semana el carro, yo ya tenía el dinero, pero iba a cometer ese error de sacarlo financiado como normalmente lo hacen todas las personas”, expresó.

Anthony sugirió que entre $5,000 y $10,000 dólares es posible encontrar vehículos de alta calidad, pero aconsejó encarecidamente que antes de efectuar la compra un mecánico haga una revisión completa del automóvil, incluso si esto implica pagar alrededor de $100 dólares por el servicio.

Recomendó también consultar a alguien con conocimientos en automóviles para asegurarse de que el vehículo esté en óptimas condiciones y así evitar posibles problemas de devaluación o desperfectos.

Anthony advirtió que adquirir un automóvil a crédito implica una responsabilidad financiera importante y puede resultar en un compromiso a largo plazo, lo que podría tener consecuencias a futuro si no se cumplen con los pagos y generar una carga financiera significativa. Por lo tanto, subrayó que la compra de vehículos a crédito podría ser al final solo trabajo arduo para pagar las cuotas durante varios años.

Lea más en El Diario NY