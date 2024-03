Stephen Curry podría apuntar a la presidencia de EEUU una vez finalice su carrera en la NBA

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El base de Golden State Warriors, Stephen Curry, se encuentra lejos del retiro de la NBA como manifestó recientemente en una entrevista, pero a pesar de ello ya piensa en qué hará posterior a su despedida y una de sus metas podría ser incurrir en la política y en especial una posible carrera para llegar a la presidencia de los Estados Unidos.

Por El Diario NY

Un programa de CBS Morning emitido este martes reveló las aspiraciones de Curry tras su retiro, que aunque no están 100 % enfocadas en la Sala Oval, dijo que quizás le podría interesar si eso va a contribuir con un “cambio significativo” en los jóvenes y adultos que día tras día siguen sus hazañas en el mejor baloncesto del mundo.

“Tal vez”, dijo el número 30 tras ser cuestionado por la panelista Jericka Duncan sobre si sería candidato presidencial en algún momento.

“Tengo interés en aprovechar cada parte de mi influencia para el bien en cualquier forma que pueda, así que si esa es la manera de hacerlo, entonces…”, añadió Curry dejando su respuesta libre de interpretación para sus seguidores.

De igual manera quiso calmar a aquellos que se alarmaron al pensar que eso era la sentencia de su despedida de las canchas, reiterando que no está cerca de ocurrir y que ni siquiera se plantearía una carrera presidencial para 2028.

El cuatro veces campeón de la NBA se encuentra en medio de lo que podría ser la primera campaña desde la 20-21 donde se queda fuera de playoffs ante el pobre desempeño de su equipo Golden State Warriors.

.@StephenCurry30 wants to help kids find their inner confidence with his book, “I Am Extraordinary.”

He tells @jerickaduncan about his focus on children’s literacy and his potential post-basketball future: “I have an interest in leveraging every part of my influence for good.” pic.twitter.com/FkrDF6GhbH

— CBS Mornings (@CBSMornings) March 12, 2024