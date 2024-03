La Policía retira a Greta Thunberg y a otros activistas que bloqueaban el Parlamento sueco

La Policía sueca retiró por la fuerza este martes a Greta Thunberg y a otros activistas climáticos por bloquear las entradas a la sede del Parlamento en Estocolmo en protesta por la que consideran falta de acción del Gobierno en política medioambiental.

Los activistas ya habían realizado una acción similar ayer en el mismo escenario, pero se retiraron del lugar, algo que rechazaron hacer este martes.

VIDEO: "It's five years since the global climate strike, and we feel a bit like broken records," says Swedish climate activist Greta Thunberg as she blocks an entrance to the Swedish Parliament along with other campaigners. pic.twitter.com/BHmkBOdtzN

— AFP News Agency (@AFP) March 12, 2024