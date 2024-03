Reino Unido sacó a la luz VIDEO de su poderosa arma láser en funcionamiento

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Ministerio de Defensa británico reveló un video inédito de la prueba exitosa de su nueva arma láser de alta potencia contra un objetivo aéreo, que podría servir como alternativa a los costosos sistemas de defensa antiaérea actuales.

Por Canal 26

Se trata del Dragon Fire, el cual tiene la precisión necesaria para impactar a una moneda de una libra desde un kilómetro de distancia y que en enero fue probado en un campo de tiro de las islas Hébridas, en Escocia.

Según el Gobierno británico, este hito demostró la capacidad de atacar objetivos aéreos a distancias relevantes y es un paso importante para poner en servicio esta tecnología, por lo que tanto el Ejército como la Royal Navy están considerando utilizarla como parte de sus futuras capacidades de Defensa Aérea.

El ministro de Defensa de Reino Unido, Grant Shapps, destacó que “este tipo de armamento de vanguardia tiene el potencial de revolucionar el espacio de batalla al reducir la dependencia de municiones costosas y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de daños colaterales”.

“Las inversiones con socios de la industria en tecnologías avanzadas como Dragon Fire son cruciales en un mundo altamente disputado, ya que nos ayudan a mantener la ventaja para ganar batallas y mantener segura a la nación”, añadió.

DragonFire ? is a new laser being developer by @dstlmod for the ?? military.

Watch its first high-power firing against an aerial target.

???https://t.co/D5sqIciICS pic.twitter.com/oI1xG9sK87

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 11, 2024