“Estamos equivocados”: Capriles asegura que el chavismo no levantará inhabilitaciones por presión

La noche de este lunes, 11 de marzo, el líder político, Henrique Capriles, conversa con el periodista Vladimir Villegas, de cara a las elecciones presidenciales, pautadas para el 28 de julio de este año.

Capriles reiteró que está inhabilitado políticamente, “Voy a cumplir ya 7 años con una inhabilitación arbitraria e injusta, no es nuevo en nuestro país, lo que no significa que no pelees contra ella y voy a recuperar mi derecho político, pensar que (Nicolás) Maduro va a levantar una inhabilitación producto de presión, no es viable, estamos equivocados”.

“La palabra correcta no es hablar de sustituta o sustituto, sino de opción, porque lo que yo creo de 25 años de esta mal llamada, revolución bolivariana, es claro que sirve y que no sirve, por donde hay más posibilidades y donde no hay”, precisó Capriles.

“Hasta que no recuperemos la democracia no cambiarán las inhabilitaciones, porque son un instrumento del gobierno para mantenerse en el poder”, dijo Capriles.

Ante esto, el líder político indicó, “en Barinas hubo madurez y desprendimiento político, por lo que es un ejemplo que se debe seguir, de cara a las elecciones presidenciales”.

Sobre la inhabilitación que pesa sobre la candidata María Corina Machado, dijo “con todo el respeto que merece lo que pueda representar María Corina Machado, es hora de escoger una opción para ir al proceso electoral de julio”.

Capriles, reiteró “pensar que el gobierno va a jugar limpio es absolutamente ser ingenuo”.

Sobre la escogencia de un candidato sustituto, tras la inhabilitación de Machado, Capriles comentó, “en estas horas hay que convocar a todo el mundo para escoger la metodología que permita a la oposición escoger una opción presidencial, de cara a las elecciones. La mayoría del pueblo quiere un cambio y no se puede dejar sin una opción viable. El papel de María Corina Machado es muy importante en estas horas decisivas para el país”.

“Hay una realidad en la inhabilitación de María Corina Machado, yo también lo estoy, yo creo que el momento que haya cambio en nuestro país no habrá más inhabilitaciones. En estas horas debe haber grandeza, desprendimiento y no defraudar al país, que anhela un cambio de gobierno”,

