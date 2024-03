Adamari López reveló la cruel manera en que Luis Fonsi le solicitó el divorcio

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El mundo del entretenimiento ha visto pasar a grandes parejas sentimentales que, con el tiempo, lamentablemente, han decidido acabar con su romance. Una de ellas estuvo conformada por Adamari López y Luis Fonsi, quienes estuvieron casados desde 2006 hasta 2010, y tras casi 14 años siguen saliendo secretos de dicha relación.

Por La Vibra

En una entrevista, la conductora puertorriqueña no dudó en expresar como terminó su romance con el intérprete de ‘Despacito’. Además, reveló que su entonces esposo le solicitó el divorcio de la manera más cruel, por medio de su teléfono celular.

“Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no sabía si era la distancia. Él hacía promoción, pero era una relación fría. Yo siempre con el deseo de que esto mejorará; yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije: cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad. Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría en nada, no me fueron a buscar al aeropuerto. Él no era mucho de hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más”, confesó la puertorriqueña en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

