Ni leyendo sus apuntes Biden evita confundirse: se refirió dos veces a Gaza como Ucrania (VIDEO)

El presidente Biden anunció erróneamente el viernes que estaba autorizando lanzamientos aéreos de ayuda estadounidense a “Ucrania” cuando se suponía que debía decir la Franja de Gaza, otro tropiezo que impulsó el escrutinio de su agudeza mental en año electoral.

Por New York Post

El mandatario de 81 años confundió dos veces los puntos conflictivos mundiales mientras recibía a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la Oficina Oval.

“En los próximos días, nos uniremos a nuestros amigos en Jordania y otros para proporcionar lanzamientos aéreos de alimentos y suministros adicionales a Ucrania y buscaremos seguir abriendo otras vías hacia Ucrania, incluida la posibilidad de un corredor marítimo para entregar grandes cantidades de asistencia humanitaria”, aseguró Biden.

Más tarde, el presidente dejó claro que se refería a Gaza y añadió, sin advertir su error, que “la verdad es que la ayuda que fluye hacia Gaza no es suficiente ahora”.

President Biden: "We're trying to work out a deal between Israel and Hamas the hostages being returned and immediate ceasefire in Gaza for at least the next six weeks." pic.twitter.com/caW7nQFKov

— CSPAN (@cspan) March 1, 2024